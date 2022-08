Jakie czekają wyzwania na nowego szefa DC Films? Naprawienie relacji z twórcami i załatwienie sprawy Supermana

Warner Bros.

Dan Lin stał się głównym kandydatem do objęcia stanowiska kierowniczego w DC. Producent ma być bardzo blisko podpisania kontraktu, ale tak naprawdę trudno powiedzieć, co będzie w zakresie jego obowiązków. Portal Variety postanowił zarysować trudności, z jakimi zmagać się będzie nowy "Kevin Feige DC".

Kevin Feige budował MCU od podstaw, powoli i konsekwentnie rozwijając łączone uniwersum. Nowy szef w DC nie będzie miał tego komfortu i będzie musiał dziedziczyć pozostałości po Lidze Sprawiedliwości, zasadami już ustanowionymi w tym uniwersum oraz - niestety - aspektami PR-owymi.

Problem stanowi choćby skasowanie filmu Batgirl, co może miało sens z perspektywy finansowej, ale reklamowo była to sprawa głośna i negatywnie komentowana przez fanów. Na Variety słusznie zauważono, że duże filmowe uniwersa nie są prowadzone przez księgowych, ale przez wizjonerskich filmowców i scenarzystów oraz utalentowane gwiazdy. A taką sytuację mieliśmy przy Batgirl i zdecydowano się mimo wszystko odpisać film od podatku w celu zwrócenia kosztów. Dla wszystkich pracujących przy filmie jest to wbicie noża w serce i nowy szef niewątpliwie będzie musiał się nagimnastykować, żeby odbudować zaufanie innych filmowców, którzy w przyszłości mogliby pracować z Warner Bros. Discovery.

materiały prasowe

Dowiadujemy się, że nowo mianowani szefowie Warner Bros. Pictures, Michael De Luca i Pamela Abdy, pracują nad załagodzeniem sytuacji, prawdopodobnie poprzez znalezienie nowego projektu dla odtwórczyni roli Batgirl, Leslie Grace i reżyserów filmu, Bilalla Fallaha i Adila El Arbi. Jednak zaufanie wśród szerszej społeczności utalentowanych ludzi zostało nadszarpnięte.

Kolejnym aspektem jest zarządzanie filmowymi i telewizyjnymi projektami, które niekoniecznie muszą być ze sobą powiązane. Na ten moment jedynym filmem DC, które ma zielone światło jest kontynuacja Jokera zatytułowana Joker: Folie a deux. Wiemy też, że Matt Reeves pracuje nad sequelem Batmana z 2022 roku z udziałem Roberta Pattinsona. W planach ciągle jest też serialowy spin-off o Pingwinie Colina Farrella według scenariusza Lauren LeFranc. Ciągle realizowany jest też 2. sezon Peacemakera i James Gunn ciągle przekonuje, że wszystko idzie do przodu. Mniej jasna jest przyszłość serialu animowanego o Harley Quinn oraz seriali Titans i Doom Patrol, których nowe sezony będą mieć premierę jeszcze w tym roku na HBO Max. Niektóre z tych tytułów są ze sobą powiązane, ale - z założenia - żaden z nich nie jest częścią głównego kinowego uniwersum DC, zwłaszcza Joker 2 i The Batman 2, które istnieją we własnych, całkowicie odrębnych sferach narracyjnych. Zaslav dał jednak jasno do zrozumienia, że chce mieć własne MCU. Walter Hamada, wcześniejszy szef DC Films chciał, aby filmem sprzątającym w uniwersum był The Flash. Tam jednak niestety gwiazdą jest Ezra Miller. Kontrowersje wokół aktora również odbijają się negatywnym PR-em, ale wszyscy wierzą w sukces tego projektu mimo zakulisowych trudności. Jeśli wreszcie zadebiutuje w kinach, z tego filmu prawdopodobnie będziemy mogli wywnioskować, jakie zmiany zajdą w filmowym uniwersum DC.

Jedną z ważniejszych kwestii dla nowego szefa DC będzie też znalezienie sposobu na nowego Supermana. Jedną z opcji jest przywrócenie Henry'ego Cavilla lub stworzenie nowego filmu, o którym mówiło się w kontekście planów producenckich J. J. Abramsa. Na ten moment jednak jest to sprawa nierozwiązana i ciąży na uniwersum DC, ponieważ pojawianie się Supermana tylko ciałem, bez twarzy (ostatnia scena z filmu Shazam! lub finał sezonu Peacemaker), to rzecz mało poważna.

Źródło: Warner Bros.

Struktura zarządzania oddziałem filmowym w Warner Bros. Discovery nie będzie też tak przyjazna dla nowego szefa DC, jak jest to w przypadku Kevina Feige w Marvel Studios. Wszystko w Warnerze musi przejść tradycyjnie przez biuro szefa studia - De Lucę i Abdy'ego, a wcześniej Toby'ego Emmericha. Nowa osoba na tym stanowisku będzie musiała zatem być biegła w poruszaniu się po ambicjach swoich przełożonych.

Ostatni aspekt dotyczy zdobycia fanów. Dziś słyszymy, że wielu pracowników studia żałuje, że Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera powstała. Zamiast uciszyć kampanię wokół #ReleasetheSnyderCut, pozwolono na dokończenie czterogodzinnej wersji filmu. To jeszcze mocniej ugruntowało głośny fanbase Snyderverse i do dziś wielu fanów z tego ruchu oczekuje, że ich mistrz powróci do reżyserowania kolejnych filmów z bohaterami DC.

Jednocześnie może to być zniechęcające dla innych fanów DC, którzy w internetowej dyskusji mogliby spotykać się z nieprzyjemnymi komentarzami ze strony fanów Snydera. Będzie to zatem proces, który wymaga cierpliwości i jak czytamy na Variety, pięknie brzmią słowa o stworzeniu nowego Kinowego Uniwersum Marvela z bohaterami DC, ale ilość problemów i spraw do rozwiązania dla nowego szefa jest nie do pozazdroszczenia.