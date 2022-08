DCEU szuka swojego Kevina Feige. Zaslav walczy o Ezrę Millera, niepewny los produkcji z Doom Patrol na czele

Warner Bros./The Direct

W ostatnim czasie słyszymy naprawdę wiele na temat problemów, z którymi zmaga się DCEU - teraz obszerny raport w tej materii na swojej stronie opublikował serwis Variety. Opisuje on kulisy walki szefa Warner Bros. Discovery, Davida Zaslava, o restrukturyzację firmy i wdrożenie dalekosiężnych planów; wygląda również na to, że decydent starł się z innymi włodarzami przedsiębiorstwa o dalszy los filmu The Flash z Ezrą Millerem w roli głównej.

Zaslav 4 sierpnia - 2 dni po ogłoszeniu decyzji o anulowaniu Batgirl - w trakcie spotkania z inwestorami został zapytany o przyczyny takiego obrotu spraw. To wówczas podkreślił on dobitnie, że firma przeszła restrukturyzację, by dzięki temu stworzyć zespół mający na celu wykreowanie "10-letniego planu skupionego na DC", który miałby być "podobny do struktury przedstawionej przez Boba Igera, Alana Horna i Kevina Feige w Disneyu". Rzecz w tym, że inwestorzy nie dowiedzieli się, kto miałby wchodzić w skład grupy, ani jak jej powstanie będzie odnosić się do działań szefa DC Films, Waltera Hamady, który od 4 lat także próbuje przeobrazić DCEU.

Brak konkretów ze strony Zaslava zrodził niezliczone spekulacje na temat przyszłości projektu. W chwili obecnej tylko jeden z nowo ogłoszonych filmów, Joker: Folie a deux, faktycznie dostał zielone światło na realizację. Składa się jednak tak, że produkcja ta będzie miała znacznie większy budżet niż pierwsza część - ma on wynosić ok. 150 mln USD, z czego 20 mln USD otrzymają zarówno Joaquin Phoenix, jak i reżyser Todd Phillips, natomiast kolejne 10 mln USD Lady Gaga.

Bliski powstania jest sequel tegorocznego Batmana. Z drugiej jednak strony znajduje się on we wczesnej fazie rozwoju, decydenci nie dali jeszcze oficjalnej zgody na jego realizację, a premiera może odbyć się dopiero za kilka lat. Od dłuższego czasu nie ma żadnych aktualizacji w kwestii innych rozwijanych projektów - obrazów Wonder Woman 3, Superman (scenariusz do niego pisze Ta-Nehisi Coates), Zatanna (za scenariusz odpowiada Emerald Fennell) czy Static Shock (producentem jest Michael B. Jordan).

Coraz więcej wskazuje na to, że Warner Bros. Discovery porzuci zamiar tworzenia produkcji z superbohaterami, które miałyby później trafiać na HBO Max i jego następców; gwoździem do trumny na tym polu wydaje się kasacja Batgirl, do której dokrętki uznano za zbyt kosztowne. Warto jednak zauważyć, że w fazie rozwoju nadal znajduje się projekt, który docelowo miał zadebiutować w HBO Max - samodzielna historia o Black Canary. Variety donosi w dodatku, że nowo wybrani szefowie Warner Bros. Pictures Group, Michael De Luca i Pam Abdy, zamierzają walczyć o pojawienie się Leslie Grace jako Batgirl w innych projektach superbohaterskich.

Najistotniejsza część raportu dotyczy działań Zaslava w kwestii obsadzenia roli sternika DCEU, który byłby dla przedsięwzięcia tym kimś, kim Feige jest dla MCU. Jakiekolwiek spekulacje w tym temacie dolewają tylko oliwy do ognia; jednym z kandydatów miałby być współtwórca Arrowverse, Greg Berlanti, lecz jak do tej pory nie zyskał on aprobaty żadnego z włodarzy Warner Bros. Discovery - w dodatku nie ma on żadnego doświadczenia na podobnym stanowisku. Łączony jest z nim także Dan Lin, producent LEGO: Przygoda i Sherlocka Holmesa, jednak aktualnie ma on inne zobowiązania producenckie.

Variety zauważa również, że wprowadzenie w DCEU osoby, która byłaby w pełni odpowiedzialna za projekt i odpowiadałaby jedynie przed Zaslavem, może okazać się niemożliwe. Jeśli firma wzorem MCU zdecyduje się połączyć historie z filmów i seriali, potencjalny sternik DCEU raportowałby nie tylko do Zaslava, ale i szefa HBO i HBO Max, Caseya Bloysa, oraz prezes telewizyjnego oddziału Warner Bros., Channing Dungey. Wspomniani wcześniej De Luca i Abdy chcą z kolei, aby za rozwój DCEU wciąż odpowiadał Walter Hamada, który według doniesień był bliski pożegnania z firmą po anulowaniu Batgirl. To właśnie szefowie Warner Bros. Pictures Group przekonali go do pozostania na stanowisku przynajmniej do premiery filmu Black Adam. Hamada, m.in. dzięki swojemu wyczuciu historii i relacji z aktorami, ma cieszyć się sporym uznaniem wśród szeregowych pracowników DC Films. Ci ostatni przypominają także, że musiał on mierzyć się z groźbami śmierci ze strony części społeczności domagającej się powstania SnyderVerse.

Warto podkreślić, że realizacja planu Zaslava dotyczącego połączenia historii z wielkiego i małego ekranu już teraz może wprawiać w konfuzję. Zapowiedziane seriale, 2. sezon produkcji Peacemaker i spin-off Batmana poświęcony Pingwinowi, fabularnie nie łączą się nie tylko ze sobą, ale również z Jokerem 2. Wszystko to sprawia, że niepewny jest los innych opowieści telewizyjnych, w tym takich seriali jak Doom Patrol, Titans czy Green Lantern od Berlantiego. Decyzje dotyczące ich przyszłości dopiero zostaną podjęte.

Powyższy raport należy uzupełnić o doniesienia scoopera posługującego się na Twitterze nickiem Undercover Audience, w ostatnim czasie uznawanego za sprawdzone źródło informacji. Według jego wiedzy Zaslav w miniony wtorek został przegłosowany na spotkaniu z innymi członkami zarządu Warner Bros. Discovery w kwestii dalszego losu filmu The Flash - większość zebranych opowiedziała się za odłożeniem premiery produkcji na nieokreśloną przyszłość. Sęk w tym, że Zaslav zwołał na dziś kolejne spotkanie w tej sprawie i najprawdopodobniej będzie starał się przekonać pozostałych decydentów do zmiany zdania.

Najpotężniejsze postacie z DCEU

44. Kapitan Boomerang – w tym przypadku o wielkiej potędze nie ma mowy, chyba że mamy na myśli możliwości w kwestii alkoholizacji i autodestrukcji. Mimo że jest całkiem zdolnym złodziejaszkiem i niezłym fighterem, zamyka naszą listę.