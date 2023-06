DC - najlepsze i najgorsze filmy. Pokłóciliśmy się o ten ranking; na Was czeka sonda. Pomożecie?

DC/Warner Bros.

Na ekrany kin wchodzi właśnie Flash - nastał więc znakomity moment na to, aby stworzyć ranking pokazujący najlepsze i najgorsze filmy oparte na komiksach DC. Redakcja naEKRANIE.pl podeszła do tego zadania niezwykle skrupulatnie, mocno zagłębiając się w przebogatej historii ekranizacji opowieści legendarnego wydawnictwa. Uzbrojeni w wiedzę i własne odczucia zaczęliśmy głosować, z miejsca zdając sobie sprawę, że uczestniczymy w jednej wielkiej kłótni. To dlatego ostateczne decyzje pozostawiliśmy Wam; dziś czeka na Was sonda.

Nasz ranking de facto szereguje filmy DC od najgorszego do najlepszego. Kilka istotnych informacji: pod uwagę wzięliśmy wszystkie tytuły DC począwszy od produkcji Superman i Ludzie krety z 1951 roku. Odrzuciliśmy jednak te oparte na imprintach w typie Vertigo czy WildStorm - to dlatego w zestawieniu nie znalazły się choćby V jak Vendetta i Liga niezwykłych dżentelmenów. Wykluczyliśmy również filmy telewizyjne czy jakiekolwiek spod znaku direct-to-video. Spory problem mieliśmy z animacjami; koniec końców zdecydowaliśmy się oceniać jedynie te z nich, które miały premierę kinową.

Mroczny Rycerz czy Watchmen. Strażnicy? Joker czy Batman? Superman czy Wonder Woman? Pojedynków tego typu jest znacznie więcej. Sama lista prezentuje się następująco:

DC - ranking wszystkich filmów od najgorszego do najlepszego

45. Kobieta Kot (2004)

To będzie też dobry moment na to, aby przypomnieć Wam nasz ranking seriali DC:

Seriale DC - ranking od najgorszego do najlepszego

40. Batwoman

A teraz, zgodnie z zapowiedzią, sonda, w której to Wy wybierzecie najlepsze filmy DC w historii - możecie oddać swój głos wielokrotnie: