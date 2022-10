DC zaskakuje! James Gunn i Peter Safran na czele filmowego i serialowego uniwersum

Warner Bros.

Od lat Warner Bros. pragnie doścignąć Marvela i stworzyć znakomicie funkcjonujące filmowe uniwersum DC. Wybrano osoby, które spróbują ten cel zrealizować. Jak donosi The Hollywood Reporter, nowymi szefami DC Studios (dawniej DC Films) zostali James Gunn (znany jako reżyser Strażników Galaktyki i Legionu Samobójców: The Suicide Squad) oraz producent Peter Safran (odpowiedzialny za serię Obecność oraz Aquamana).

Z raportu wynika, że duet będzie bezpośrednio raportował sprawy związane z uniwersum do Davida Zaslava, szefa Warner Bros. Discovery. Gunn i Safran wybrani zostali do kierowania filmowym i serialowym uniwersum oraz animacjami, co przypomina dokładnie tę rolę, którą pełni Kevin Feige w Kinowym Uniwersum Marvela. The Hollywood Reporter pisze, że to bezprecedensowe posuniecie, w którym reżyser obejmuje najwyższe stanowisko kierownice. Oznacza to tym samym, że okres wielomiesięcznych poszukiwań nowego szefa dobiega końca. Przypomnijmy, że poprzednio na tym stanowisku był Walter Hamada, z którym Zaslav postanowił się pożegnać. Źródło podaje, że rozmowy z Gunnem i Safranem trwały od lata, nawet gdy najpoważniejszym kandydatem był producent, Dan Lin.

Gunn ma skupić się na stronie kreatywnej, natomiast Safran na biznesowej i produkcyjnej. Obaj nadal mają zajmować się też swoimi wcześniejszymi obowiązkami - Gunn jako reżyser projektów, natomiast Safran jako ich producent. Mają też ściśle współpracować z szefami filmowego oddziału Warnera: Michaelem De Lucą i Pamelą Abdy. Umowa została podobno zawarta na cztery lata.

Uniwersum DC miało wcześniej wiele planów na filmy i seriale, zatem nie wiadomo na razie, jak będą wyglądać sprawy kreatywne pod nowym przewodnictwem. THR zaznacza, że nie wiadomo między innymi, czy sprawować będą pieczę nad częścią uniwersum tworzoną wokół Batmana Matta Reevesa. Z czasem zapewne będziemy dowiadywać się więcej na temat wizji i kierunku uniwersum DC. Duet nowych szefów rozpoczyna oficjalnie pracę od 1 listopada.

fot. Wikimedia Commons/Gage Skidmore