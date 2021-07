DC pokazuje zupełnie nowego Killer Croca. Zabija jak najęty, a ciała rozrzuca po morzu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Killer Croc to jeden z najzacieklejszych wrogów Batmana w historii; w ostatnim czasie zdobył on jeszcze większą popularność dzięki pojawieniu się w filmie Legion samobójców. Teraz do uniwersum DC zawita zupełnie nowa wersja tej postaci - niezwykle brutalna istota znana jako Podżegacz.

Złoczyńca zadebiutuje w zeszycie Batman #110, który na amerykańskim rynku ukaże się we wtorek, 6 lipca. Z zapowiedzi wynika, że Podżegacz był kiedyś zwykłym człowiekiem, który wszedł na trajektorię kolizyjną z innym obrońcą Gotham, Ghost-Makerem. Antagonista wierzył, że siłę jego przeciwnikowi daje wyłącznie kostium; to właśnie dlatego zaczął on eksperymentować ze swoim organizmem, ostatecznie zamieniając się w potwora.

Aby dowieść swojej tezy o źródle mocy Ghost-Makera, Podżegacz zabił nawet ponad 20 osób, a ich ciała rozrzucił po wodach Morza Południowochińskiego. W ten sposób chciał on zwabić na miejsce swojego rywala.

Batman #110 - plansze

Warto dodać, że pierwszy Killer Croc urodził się jako hybryda człowieka i krokodyla.