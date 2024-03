Dead Island 2 z kolejnym dodatkiem. DLC SoLA Festival z datą premiery

Deep Silver

Szykuje się masakra, jakiej świat jeszcze nie widział. Dead Island 2 niebawem otrzyma kolejne fabularne rozszerzenie, tym razem związane z muzyką. Zapowiedziano dodatek zatytułowany SoLA Festival, który rozgrywa się w samym centrum Los Angeles podczas festiwalu muzycznego.

Nasze nowe DLC jest przeciwieństwem rozszerzenia Haus. W Haus postawiliśmy na kameralność i niepokojącą atmosferę. Natomiast SoLA to wielki, skąpany w słońcu plac zabaw dla naszych pogromców. Pomysł na to rozszerzenie powstał, gdy odkryliśmy, że jeszcze nikt nie poruszył tematu zombie na festiwalu. To doskonałe połączenie - mówi Adam Olson, dyrektor artystyczny studia Dambuster.

Można się więc spodziewać nie tylko rozległych terenów, stoisk z jedzeniem, scen i stref dla VIP-ów, ale też gromady nowych dziwnych postaci oraz koszmarnych uczestników festiwalu, którzy będą stanowić dla pogromców nie lada wyzwanie.

SoLA Festival to nie tylko nowa lokacja i fabuła, to także nowe umiejętności bohaterów i nowi przeciwnicy oraz arsenał do ich eksterminowania. Gracze nie będą musieli długo czekać, by samemu sprawdzić tę zawartość, bo rozszerzenie ma datę premiery - zadebiutuje już 17 kwietnia tego roku.