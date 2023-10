Dead Island 2 otrzyma fabularne rozszerzenie. Haus wprowadzi nową historię, bronie i umiejętności

fot. THQ Nordic

Dead Island 2 doczeka się dodatkowej, popremierowej zawartości. Twórcy i wydawca zapowiedzieli pierwsze DLC, które zatytułowane będzie Haus i wprowadzi ono zupełnie nową historię, w której gracze natrafią na tajemny kult. Podczas eksploracji nowej lokacji nie zabraknie także kolejnych broni i umiejętności do zdobycia, a także mnóstwa zombie.

W Dead Island 2: Haus gracze trafią do stylowej willi w Malibu, a ich "granice moralności zostaną przesunięte do skraju możliwości". Nowe narzędzia do eksterminacji żywych trupów będą zaś obejmować między innymi kuszę "K-ROSSBOW", pozwalającą precyzyjnie eliminować wrogów z dystansu i Hog Roaster do jedoczesnego cięcia i podpalania zombie. Nie zabraknie też ośmiu nowych kart umiejętności.

Na premierę Haus nie trzeba będzie długo czekać. DLC trafi na PC oraz konsole PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S już 2 listopada tego roku.