Dead Rising Deluxe Remaster zapowiedziane. Frank West powróci na współczesnych platformach

Pierwsze Dead Rising doczeka się kolejnego odświeżonego wydania. To zatytułowane będzie Dead Rising Deluxe Remaster i zmierza na współczesne platformy do gier. I choć nie zostały one sprecyzowane, to można założyć, że zagramy na PC oraz konsolach obecnej (a być może również i poprzedniej) generacji od Sony oraz Microsoftu.

Deluxe Remaster ma zaoferować znaną rozgrywkę w ulepszonej oprawie. Opublikowano też teaser, który możecie obejrzeć poniżej.

Dead Rising Deluxe Remaster - zwiastun gry

Dead Rising zadebiutowało w 2006 roku. W grze wcielamy się w fotoreportera Franka Westa, który trafia w sam środek epidemii zombie w centrum handlowym w fikcyjnym miasteczku Willamette. Produkcja zyskała grono wiernych fanów i w 2016 roku doczekała się już jednego remastera, na rynek trafiło też kilka kontynuacji.