Sony nie pokazało wszystkiego? Co z grą od scenarzysty Dead Space?

W kolejnych miesiącach Sony bez wątpienia będzie dawkować nam informacje i materiały dotyczące zarówno PS5 jak i gier, które mają na tę platformę trafić. Jedną z nich - zdawać by się mogło po twitterowych wpisach Antony'ego Johnstona - miała być produkcja, do której tworzył on scenariusz.

Scenarzysta między innymi takich gier, jak Dead Space czy Binary Domain jeszcze przed imprezą Sony na Twitterze wypisywał, że od 2 lat pracuje nad grą i warto śledzić nadchodzące wydarzenie. W ramach podpowiedzi wskazał, że główny bohater będzie miał naprawdę ciężko. Po prezentacji gier na PS5,Antony Johnston usunął ten jak i inne nawiązujące do niego wpisy.

To oczywiście wzbudziło poruszenie pośród fanów i zaczęło rodzić pytania. Czy Sony nie pokazało wszystkiego i ma jeszcze jakieś niespodzianki? A może Johnson jedynie wkręcał ludzi i namawiał ich do oglądania livestreamu wiedząc, że jego gra nie zostanie tam zaprezentowana?

Odpowiedzi na te pytania nie ma, aczkolwiek z miłą chęcią na przyszłej generacji zobaczyłbym kolejną odsłonę serii Dead Space.