Deadpool 3 - dlaczego wciąż czekamy na ogłoszenie filmu? Rob Liefeld wini Marvela

Po przejęciu studia 20th Century Fox przez Disneya wielu fanów zastanawiało się nad tym, czy Marvel Studios da zielone światło na powstanie produkcji Deadpool 3 - obawy na tym polu wynikały głównie z wulgarnego języka i bezkompromisowego zachowania herosa, które niekoniecznie pasują do polityki firmy. Na razie wciąż czekamy na oficjalnie potwierdzenie Deadpoola w MCU ze strony Marvel Studios. Rob Liefeld, twórca komiksów z postacią Pyskatego Najemnika obarcza winą za taki stan rzeczy właśnie Marvel Studios.

Rob Liefeld nie do końca może zrozumieć, dlaczego tak długo czekamy na kolejne ogłoszenia, biorąc pod uwagę wcześniejsze sukcesy dwóch pierwszych filmów o Deadpoolu z udziałem Ryana Reynoldsa. Podczas rozmowy z portalem comicbook.com, twórca wyraził frustrację faktem, że Marvel Studios wciąż milczy na temat nowego projektu.

Winię Marvela... winię Marvela, że do tego jeszcze nie doszło. Są powodem, dla którego nic w tym temacie nie idzie do przodu. Bez względu na to, jakie zagadkowe sprawy nie pasują do głównego planu, po prostu zróbcie to. (...)

Wcześniejsze nieoficjalne informacje mówiły o tym, że Marvel Studios myśli nad tym, jak połączyć Deadpoola z MCU i jednocześnie umożliwić mu tworzenie solowych przygód dla dorosłych. Na oficjalne doniesienia przyjdzie nam jednak poczekać.