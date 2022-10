Deadpool 3: twórca Pyskatego Najemnika chciał, by w filmie pojawił się Hugh Jackman jako Wolverine

fot. Marvel

Niedawno wystartował marketing filmu Deadpool 3. Ryan Reynolds, wcielający się w tytułowego bohatera, opublikował na swoich mediach społecznościowych krótkie wideo, w którym mówi o nadchodzącej kontynuacji, a także ujawnia jej datę premiery. Przy okazji zdradził on również, że w filmie wreszcie pojawi się Hugh Jackman, który powróci do roli Wolverine'a. Fani obu postaci czekali na to spotkanie od lat.

Okazuje się, że chciał tego również Rob Liefield, czyli rysownik i scenarzysta komiksowy, który współtworzył postać Deadpoola. W rozmowie przeprowadzonej dla Phase Zero Podcast ujawnił on, że miał na ten temat rozmowę z przedstawicielami Disneya.

Na spotkaniu powiedziałem: słuchajcie, tym co wszyscy chcą jest Hugh – Wolverine i Ryan – Deadpool, to wszystko. Powiedziałem im „To może być równie wielkie, jak Endgame!”

Co ciekawe, Liefield zaledwie dzień po spotkaniu miał usłyszeć od jednego ze swoich przyjaciół z branży, że Jackman rzeczywiście pojawi się w nadchodzącej produkcji.

Deadpool 3 - premiera 6 września 2024 roku. Szczegóły na temat fabuły trzymane są w tajemnicy.