Deadpool 3 - Reynolds i Jackman trollują fanów. Tak "zdradzają" szczegóły filmu

fot. materiały prasowe

Wszyscy mówią o Deadpoolu 3. Wielki powrót Hugh Jackmana do roli Wolverine'a i to w dodatku po raz pierwszy w MCU jest najbardziej dyskutowanym tematem popkulturowym dnia. Ryan Reynolds i Hugh Jackman opublikowali w sieci nowe wideo, które według opisu ma odpowiadać na różne pytania i zdradzać szczegóły filmu. To "zdradzanie" to jednak humorystyczny trolling fanów.

Deadpool 3 - Reynolds i Jackman trollują fanów

Tak naprawdę w wideo tylko odnieśli się do jednego tematu, który jest dyskutowany w sieci, czyli filmu Logan: Wolverine. Reynolds tłumaczy to oczywistościami: nie biorą tego filmu na warsztat, Logan w nim umarł i na tym koniec.

Nie wiadomo jednak, czy w Deadpoolu 3 będzie to dokładnie ten sam Wolverine, czy być może jego alternatywna wersja ze świata równoległego. W końcu Charles Xavier też umarł w Loganie, ale w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu mogliśmy zobaczyć jego inną wersję dzięki konceptowi multiwersum.

Na ten moment szczegóły fabuły nie są znane, ale swego czasu w jednym z wywiadów Ryan Reynolds mówił, że kiedyś był plan na zrobienie z Deadpoola 3 film o wspólnej podróż Deadpoola i Wolverine, której wydarzenia byłyby opowiadane z perspektyw wielu postaci w stylu Rashomona. Od minęło ponad półtora roku współpracy z Marvel Studios na Deadpoolem 3, podczas której zmieniono scenarzystów, więć nie wiadomo, czy to jest aktualne.

Deadpool 3 - premiera 6 września 2024 roku. Za kamerą Shawn Levy.