Deadpool 3 – ważna postać dla Wolverinie pojawi się w filmie? Tego bohatera nikt się nie spodziewał

Deadpool 3 ma szansę pobić rekord w największej liczbie gościnnych występów. W wielu doniesieniach informowano, że w filmie zobaczymy wielu bohaterów znanych z poprzednich produkcji Foxa, takich jak X-Meni. Niedawno do tej listy dołączyła X-23, którą zagrała Dafne Keen w Logan: Wolverine. Teraz scooper CanWeGetToast ujawnił, że jeszcze jedna ważna postać z komiksów o Wolverinie może pojawić się w trzeciej części Deadpoola.

Deadpool 3 - syn Wolverine'a pojawi się w filmie?

Według plotek w filmie pojawi się Daken, czyli syn Logana. Niestety nie ujawniono, jak duża będzie to rola, ale możemy przypuszczać, że będzie to jedynie cameo. Nie wiemy również, kto wcieli się w tego bohatera, ani też, w jakim wieku będzie potomek Wolverine’a.

Daken, którego prawdziwe imię to Akihiro, zadebiutował w dziesiątym numerze Wolverine: Origins z 2007 roku. Bohater jest synem Logana i jego żony Itu. Posiada wiele zdolności swojego ojca, w tym pazury wyrastające z nadgarstków, a nie tylko z kostek na dłoni, a także umiejętność autoregeneracji i wyostrzone zmysły.

Przez swoją karierę Akihiro był zarówno antagonistą, jak i antybohaterem. Jest to postać zdolna do manipulacji innymi, przebiegła i moralnie niejednoznaczna. W komiksach należał do różnych drużyn, w tym Dark Avengers.

Deadpool 3 zadebiutuje w kinach w 2024 roku.

