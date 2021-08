Deadpool 3 - Shawn Levy może wyreżyserować? Intrygująca wypowiedź

fot. Warner Bros

Shawn Levy promuje film Free Guy, przy którym pracował z Ryanem Reynoldsem. Podczas rozmowy z portalem Inverse zapytano go, czy mógłby odnieść się do różnych plotek o tym, że to on wyreżyseruje Deadpoola 3. Jego odpowiedź jest dość intrygująca i sugestywna: W większości uniknę odpowiedzi na to pytanie, co może być odpowiedzią.

Podjął decyzję, że odpowie tylko na ostatnią część pytania, czyli czy jest zainteresowany pracą przy filmach Marvela.

Eternals - Jestem fanem tych filmów i fanem Deadpoola. Naprawdę wielkim. Uwielbiam MCU za to, jak coraz więcej filmowców jest w stanie prawdziwie wpłynąć na kształt tego uniwersum i wyrazić swoją wizję poprzez tę gigantyczną serię. Czy to Taika z Ragnarok, czy to co będzie z, czy co James Gunn zrobił ze Strażnikami. To są prawdziwe filmy, które są jednocześnie produkcjami Marvela. Zawsze zgłaszam się przy odpowiednim tytule, gdy wiem, co robić, a przy Marvelu jest parę takich tematów, które wiedziałbym, jak zrobić. Zobaczymy, co się wydarzy.

Przypomnijmy, że Wendy Molyneux i Lizzie Molyneux-Loeglin piszą scenariusz z Ryanem Reyonldsem. Sam aktor zdradził w jednym z wywiadów ciekawostkę o tym, że jego żona Blake Lively miała wpływ na scenariusze Deadpoolów. Często rzeczy, za które on zbierał uznanie, wyszły właśnie od niej, gdy zabierała mu klawiaturę i wprowadzała coś, co jego zdaniem było świetne i trafiało na ekran. Wiele razy próbował doprowadzić do uznania jej wkładu na piśmie, ale nie wyszło.

Free Guy - premiera w kinach już 13 sierpnia.