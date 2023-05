Deadpool 3 - jak Wolverine będzie wyglądać? Hugh Jackman pokazuje bujną brodę

Fot. Materiały prasowe

Potwierdzono, że Wolverine w Deadpoolu 3 będzie wersją postaci sprzed wydarzeń z filmu Logan: Wolverine, który w 2017 roku był pożegnaniem Hugh Jackmana z rolą Logana. Potem jednak Ryan Reynolds namówił go do powrotu w Deadpoolu 3 i od miesięcy aktor pracuje on nad fizycznym przygotowaniem do roli. Jednym z aspektów wizualnych, które będa istotnym czynnikiem budującym "nowego" Logana jest broda. Aktor opublikował nowe zdjęcie i widzimy na nim, że ma on brodę bardzo podobną do tej z filmu z 2017 roku. Jako że zdjęcia mają ruszyć pod koniec maja 2023 roku, Jackman wydaje się w pełni gotowy.

Hugh Jackman - przygotowania do roli

Hugh Jackman

Deadpool 3 - co wiemy?

Kwestia multiwersum będzie tutaj kluczowa dla wyjaśnienia, jak Wolverine oraz Deadpool trafią do MCU. Według plotek to dopiero w tym filmie na dobre multiwersum zostanie otwarte i będzie mieć kluczowy wpływ na wszystko, co się dzieje w uniwersum, więc będzie to odczuwalne w każdej kolejnej produkcji. W plotkach sugerowano też, że zobaczymy więcej niż jednego Wolverine'a, ale nadal dokładnie nie wiemy, jaka będzie ta wersja główna, w którą Jackman się wcieli. Być może wraz z wyciekiem zdjęć z planu dowiemy się jakichś konkretów.

Deadpool 3 - premiera pod koniec 2024 roku. Na ten moment mówi się, że strajk scenarzystów nie wpłynie na termin prac nad filmem.