Deadpool 3 - Wolverine będzie wyglądać jak Logan z pożegnalnego filmu? To może być wskazówka

Deadpool 3 opowie o nowych szalonych przygodach Pyskatego Najemnika, w którego ponownie wcieli się Ryan Reynolds. Do roli Wolverine'a powróci też Hugh Jackman. Jak pamiętamy aktor pożegnał się z tą postacią w filmie Logan: Wolverine, ale do powrotu namówił go właśnie Reynolds. Przedstawił mu wizję Wolverine'a znacząco różniącą się od tej, którą znał, co przekonało go, aby jeszcze raz zagrać X-Mena.

Choć w trzeciej części Deadpoola bohater grany przez Jackmana ma być inny to z wyglądu bardzo możliwe, że nie będzie się zbytnio różnić od Logana z filmu z 2017 roku. Aktor zapuścił dokładnie taką samą brodę, jaką miał podczas tej pożegnalnej produkcji. Prawdopodobnie jest to jeden z elementów przygotowań do roli, który również obejmował trening siłowy. Zdjęcia do Deadpoola 3 mają rozpocząć się w maju.

Zobaczcie poniżej najnowsze zdjęcie Hugh Jackmana z Met Gali, na którym pozuje z żoną - Deborra-Lee Furness Jackman.

Oczywiście zarost nie musi oznaczać, że właśnie tak Jackman będzie wyglądać jako Wolverine. Broda może też posłużyć tylko do kilku scen, aby połączyć historię z Logana: Wolverine z fabułą z Deadpoola 3. Niewykluczone również, że po prostu aktor zapuścił ją dla siebie, aby wyglądać modnie.

Do obsady Deadpoola 3 dołączył Rob Delaney, który grał Petera w poprzedniej części. Postać nie posiadała żadnych supermocy, ale i tak dołączyła do X-Force. Niestety zginęła w makabrycznych okolicznościach. Pyskaty Najemnik nazywał go Sugar Bear i to samo zrobił w swoim wpisie na Twitterze Ryan Reynolds.

Deadpool 3 - obsada i twórcy

Oprócz Ryana Reynoldsa, Hugh Jackmana i Roba Delaneya w obsadzie znaleźli się: Emma Corrin, Matthew Macfadyen, Morena Baccarin, Stefan Kapicic, Karan Soni i Leslie Uggams. Reżyserem jest Shawn Levy. Paul Wernick i Rhett Reese zajmą się scenariuszem na podstawie wersji roboczej napisanej przez Wendy Molyneux i Lizzie Molyneux-Logelin.

Producentami trzeciej części Deadpoola są Reynolds i Levy, których wspomoże prezes Marvel Studios - Kevin Feige. To pierwszy film z całej serii, w której ta wielka wytwórnia będzie współpracować z Reynoldsem i Team Deadpool.