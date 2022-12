Deadpool 3 - reżyser składa obietnicę: będzie brutalnie i hardkorowo. Na ten duet czekaliście od lat!

Fot. Marvel

Hugh Jackman powraca jako Wolverine w filmie Deadpool 3. Reżyser widowiska, Shawn Levy, skomentował jego udział w widowisku. Jego zdaniem Wolverine i Deadpool to duet, na który świat czekał od ponad dekady i jest szczęśliwy, że może opowiedzieć ich historię. Zobaczcie jego pełną wypowiedź poniżej.

Wolverine jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych mutantów z X-Menów. To będzie pierwszy raz, gdy Hugh Jackman podejmie współpracę z Marvel Studios. Fani są tym bardziej podekscytowani, że aktor miał ostatecznie pożegnać się z rolą po Loganie z 2017 roku.

Deadpool 3 - Shawn Levy o powrocie Wolverine'a

Shawn Levy wypowiedział się w rozmowie z Syfy:

Stranger Things Ryan Nie mogę zdradzić za dużo. Dzięki Bogu,nauczyło mnie, jak trzymać buzię na kłódkę, więc teraz to bardziej instynktowne. Powiem tylko tyle, że tworzę film, pierwszy, w którym występuje ten kultowy duet - Hugh [Jackmnan] i[Reynolds], Wolverine i Deadpool - na który świat czekał od ponad dekady. I jestem szczęśliwym s****ysynem, że mogę opowiedzieć ich historię.

Potencjał jest ogromny i każdego dnia pracujemy nad scenariuszem, pojawiają się nagle pomysły, których się nie spodziewaliśmy, ponieważ mówimy o wielkiej ikonie Marvela i największym niszczycielu ikon Marvela.

Deadpool 3 - będzie brutalnie i hardkorowo

Z kolei w rozmowie z portalem Collider obiecał, że film będzie pełen przemocy, hardkorowy i po prostu bardzo w stylu Deadpoola. Przypominamy, że Shawn Levy przejął pałeczkę po takich twórcach jak Tim Miller i David Leitch, który wyreżyserowali poprzednie części. Twórca pracował też wcześniej z Reynoldsem we Free Guy i Projekt Adam.

Codziennie piszemy, przepisujemy i rozwijamy Deadpoola. To genialne, móc śmiać się każdego dnia. Cudownie jest słuchać i pisać wszystkie te sceny, gdzie ludzie po prostu mówią różne obrzydliwości, a przemoc jest bezpośrednia i hardcorowa. To jest Deadpool na całego.

Reżyser obiecał też, że skoro to pierwszy Deadpool w MCU, to nie zabraknie efektów specjalnych!

Deadpool 3 - to nie tylko film z kategorią R

Shawn Levy w tej samej rozmowie potwierdził, że powinni zacząć zdjęcia do filmu w maju 2023 roku. Dodał, że wspólnie z Ryanem Reynoldsem zależało im na tym, by postać pozostała prawdziwa i twardo stąpająca po Ziemi.

Muszę przyznać, że tworzenie Deadpoola jest jednym z najfajniejszych kreatywnych doświadczeń w moim życiu. To nie tylko film z kategorią R: jest pełen samoświadomości, co sprawia, że pisanie go jest bardzo zabawne i wyjątkowe właśnie dla tej franczyzy.

