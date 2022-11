Tak Hugh Jackman wracał do roli Wolverine'a: kac, plaża i Ryan Reynolds pod jego domem

20th Century Fox

Jak namówić Hugh Jackmana do powrotu do roli Wolverine'a? Wygląda na to, że w przepisie na taki obrót spraw znajdują się m.in. alkoholowy kac, słoneczna plaża i upór Ryana Reynoldsa. Aktor udzielił teraz wywiadu dla serwisu Deadline, który ma promować najnowszy film z jego udziałem, Syna w reżyserii Floriana Zellera. Australijczyk w trakcie rozmowy ujawnił jednak również kulisy decyzji o ponownym wcieleniu się w ekranowego Logana, porównując cały proces do atmosfery produkcji 48 godzin:

Deadpoola Logan: Wolverine Oglądałem wtedyod jakichś 20 minut - kilka tygodni wcześniej potwierdziłem, że filmbył ostatnim z moim udziałem w tej roli. W pełni się tego trzymałem. Ale w trakcie seansu robiłem coś w stylu: "Och...". Może pewne znaczenie miało tu to, że zmagałem się z małym kacem po spotkaniu z Florianem (Zellerem - przyp. aut.).

Aktor kontynuował:

Jechałem na plażę. To była połowa sierpnia, miałem tydzień przerwy od występów na Broadwayu - pierwszy wolny tydzień od jakichś 8, 9, może nawet 10 miesięcy. I wtedy mnie trafiło: "Naprawdę chcę to zrobić". To był ten moment. Gdy w końcu dotarłem na plażę, zadzwoniłem do Ryana, żeby zorientować się, co się, do cholery, dzieje. A potem jesteśmy już tutaj. To wszystko odbyło się szybko.

Na koniec Jackman wskazał na rolę Reynoldsa w całym procesie:

Zaufaj mi - nie było poranka, żeby Ryan Reynolds nie stał pod moim domem z wielkimi kartkami z napisem "Proszę!". Pytał mnie o to bez przerwy. Ciągle mu odpowiadałem: "Stary, skończyłem z tym. Skończyłem, skończyłem, skończyłem, skończyłem, skończyłem". Kiedy więc do mnie oddzwonił, zapytał: "Mówisz poważnie?". Jestem fatalnym pokerzystą. Gdy przez cały ten czas mówiłem, że to już koniec, naprawdę miałem to na myśli. Najwyraźniej jednak ten pomysł był gdzieś w środku, kiełkował.

Hugh Jacman wróci do roli Wolverine'a w filmie Deadpool 3, który wejdzie na ekrany kin 6 września 2024 roku.