Cena ponad 10-letniej gry z Deadpoolem poszła mocno w górę! To efekt filmu Deadpool & Wolverine

fot. materiały prasowe

Reklama

W 2013 roku na PC oraz konsolach PlayStation 3 i Xbox 360 pojawiła się przygodowa gra akcji Deadpool. Produkcja, choć doceniona przez fanów za humor i przebijanie czwartej ściany, nie odniosła dużego sukcesu, a po zaledwie roku usunięto ją z cyfrowych sklepów z uwagi na umowy licencyjne. Później doczekała się ona wersji na PS4 i Xboksa One, a także na jakiś czas powróciła w wersji digital, ale i to nie trwało długo.

Ostatecznie wersja cyfrowa zniknęła z platform PlayStation Store, Steam i Xbox Store w listopadzie 2017 roku. To oczywiście pociągnęło ze sobą wzrost cen fizycznych egzemplarzy gry, ale niedawna premiera filmu Deadpool & Wolverine sprawiła, że te jeszcze bardziej poszybowały w górę. Jak wynika z danych opublikowanych przez serwis Price Charting, obecnie za kopię Deadpoola na PlayStation 4 w serwisie aukcyjnym eBay trzeba zapłacić od około 87$ do nawet 150$. Nieco taniej wygląda to w przypadku Xboxa One - od 50$ do ok. 80$. Najmniej (od 20$ do 40$) zapłacimy za kopie na starsze konsole, PlayStation 3 i Xbox 360.

Można założyć, że ceny będą nadal rosły. Fizyczna kopia to obecnie jedyny sposób, by zagrać w Deadpoola - chyba, że udało Wam się kupić cyfrowe wydanie, gdy było ono jeszcze dostępne w sprzedaży.