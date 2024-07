Deadpool & Wolverine rozszarpali rekordy box office. Co za wynik z kin!

Marvel

Deadpool & Wolverine dostaje od widzów rekordowo wysokie oceny i to przełożyło się na fenomenalne wyniki w box office. Według finalnych szacunków w Ameryce Północnej film zebrał 205 mln dolarów w trzy dni. Jest to rekord największego otwarcia w historii kina dla filmu z wysoką kategorią wiekową R (treści niewskazane dla osób poniżej 17 roku życia). Dla porównania w historii Disneya najbardziej dochodowym filmem dla dorosłych była Pretty Woman, która podczas całej emisji w kinach zebrała 178,4 mln dolarów.

Jest to zarazem ósme najlepsze otwarcie w historii. Tylko dziewięć filmów w dziejach miało otwarcie powyżej 200 mln dolarów, z czego teraz już sześć należy do Marvela. Firma EntTelligence dodała, że w Ameryce Północnej sprzedano 13,6 mln biletów na ten trzydniowy weekend. Jest to pierwszy film od Barbie, który przekroczył liczbę 13 mln. Od czasów pandemii tylko dwa tytuły MCU miały lepszy wynik: Doktor Strange w multiwersum obłędu (13,8 mln biletów) oraz Spider-Man: Bez drogi do domu (ponad 20 mln biletów). Co ciekawe, 11% widzów na filmie miało poniżej 17 lat, czyli rodzice, znając kategorię wiekową, zabrali ich ze sobą do kina. Jest to wynik niższy niż przy hitach MCU z mniejszą kategorią wiekową.

Na świecie film również bije rekordy popularności, zbierając 233,3 mln dolarów. Jest to największe otwarcie poza USA w historii dla filmów z wysoką kategorią wiekową. Poprzedni rekordzista to Joker (147 mln dolarów). Według Deadine widowisko MCU osiągnęło w Polsce drugie najlepsze otwarcie w historii dla kina superbohaterskiego. To musi oznaczać wynik przekraczający 500 000 widzów! Rekordzistą na naszym rynku jest Avengers: Koniec gry z wynikiem 548 204 widzów.

Sumując, na koncie 438,3 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów.

Deadpool & Wolverine - rekordy box office

Te rekordy box office zostały pobite:

Najlepsze otwarcie w Ameryce Północnej w historii dla filmu z wysoką kategorią wiekową R - 205 mln dolarów.

Najlepsze otwarcie globalne w historii dla filmu z wysoką kategorią wiekową R - 438,3 mln dolarów.

Najlepsze otwarcie w Ameryce Północnej w historii lipca. Poprzedni rekordzista Król Lew - 191,8 mln dolarów.

Dzięki filmowi Filmowe Uniwersum Marvela złożone z 34 tytułów stało się najbardziej dochodową franczyzą w historii. Przekroczono 30 mld dolarów.

34. film MCU z rzędu, który zadebiutował w Ameryce Północnej na pierwszym miejscu w box office.

Najlepsze otwarcie 2024 roku w Ameryce Północnej i najlepsze od premiery Spider-Man: Bez drogi do domu z grudnia 2021 roku (260,1 mln dolarów).

Najlepsze otwarcie poza USA w historii dla filmu z wysoką kategorią wiekową.

Tak Ryan Reynolds i Hugh Jackman zareagowali na rekordy:

Twisters - box office

Drugie miejsce to Twisters z wynikiem 35,3 mln dolarów w drugim tygodniu wyświetlania. Na tym rynku ma już 154,9 mln dolarów. Na świecie radzi sobie słabo - tylko 11 mln dolarów (razem 66,3 mln dolarów). Sumując, na koncie 221,3 mln dolarów przy 200 mln dolarów budżetu.

Gru i Minionki: Pod przykrywką - box office

Podium zamyka animacja Gru i Minionki: Pod przykrywką z wynikiem 14,2 mln dolarów (razem 290,9 mln dolarów). Niskie spadki frekwencji na świecie zaowocowały wynikiem 37,6 mln dolarów (razem 386,7 mln dolarów). Sumując, na koncie 677,7 mln dolarów przy budżecie 100 mln dolarów.