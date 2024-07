Tylko ONA mogła zagrać Lady Deadpool. Aktorka zdradza kulisy roli

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Hot Toys

Plotki cały czas sugerowały, że Lady Deadpool może być grana w Deadpool & Wolverine przez Taylor Swift lub Blake Lively. Ostatecznie to ta druga wcieliła się w tę wersję Pyskatego Najemnika i zagrała Wandę Wilson z komiksów. Wbrew pozorom nie została ona Lady Deadpool (zwana też Ladypool), bo prywatnie jest żoną Ryana Reynoldsa.

Blake Lively jako Lady Deadpool

Blake Lively opublikowała obszerny post na Instagramie, w którym wspomina, jak pierwszy raz o Deadpoolu i pomyśle na film usłyszała od wówczas nowego kolegi z branży, Ryana Reynoldsa, podczas prac nad Green Lantern z 2011 roku. Pracowali nad filmem w 2010 roku i wówczas jeszcze nie każdy wiedział, co to znaczy "meta", ale w teorii rozumieli cel Reynoldsa. Opowiadał to jej i nieznanemu wówczas aktorowi imieniem Taika Waititi. Sądzili jednak, że taki film nie może być prawdziwym marzeniem i raczej nigdy nie powstanie.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Blake Lively (@blakelively)

W 2022 roku Rob Liefeld, twórca Deadpoola oraz także Lady Deadpool, ujawnił, że wizerunek kobiety bez maski był w pełni oparty na... Blake Lively! Ściślej jej postaci Sereny Van Der Woodsen z serialu Plotkara, której jest wielkim fanem i razem z żoną nigdy nie przegapili odcinka. Marvel wówczas zgodził się z jego pomysłem. Gdy jednak w 2009 roku pokazał Lady Deadpool bez maski, nie miał on pojęcia, że aktorka szykuje się do pracy z Ryanem Reynoldsem, który marzył o byciu ekranowym Deadpoolem.

Dlatego ostatecznie Blake Lively zagrała Lady Deadpool, bo było to w pełni zgodny z powstaniem jej komiksowej wersji.

Zobaczcie też, jak prezentuje się filmowa Lady Deadpool w postaci figurki Hot Toys.

Lady Deadpool

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Hot Toys (@hottoyscollectibles)



Deadpool & Wolverine jest wyświetlany na ekranach kin.