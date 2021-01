Co mają wspólnego Hulk i 50 twarzy Greya? Komiksowy żart bawi fanów

Marvel/Universal

Portal Comic Book Resources zaprezentował na swojej stronie plansze promujące nadchodzący zeszyt Immortal Hulk #43, kolejną odsłonę znakomitej i wielokrotnie nagradzanej serii ze scenariuszem Ala Ewinga i rysunkami Joe Bennetta. Wiadomość ta zapewne przeszłaby bez większego echa gdyby nie fakt, że znalazło się w niej odwołanie do książkowo-filmowej franczyzy 50 twarzy Greya.

W tym miejscu trzeba zaakcentować, że na obecnym etapie opowieści władzę nad ciałem Bruce'a Bannera ma Szary Hulk. To właśnie on udał się do sklepu jubilerskiego, aby spieniężyć zdobytą w trakcie kradzieży biżuterię. Sprzedawca ma jednak spore wątpliwości co do zakupu; koniec końców pyta głównego bohatera o jego imię. Gdy Hulk odpowiada "Pan Grey", biznesmen dopytuje: "Tak jak Christian?". Zobaczcie sami:

Immortal Hulk #43 - plansze

W oficjalnym opisie zeszytu czytamy:

Nowy Jork zamieszkuje 8 milionów ludzi... i jeden potwór. Istota zrodzona z chaosu i anarchii, powodowana gniewem i pogardą dla człowieka. Jej przestępcza działalność trwa nawet wtedy, gdy bestia ukrywa się pod skórą zwykłego mieszkańca. Nie bójcie się jednak, obywatele. Na tę radioaktywną chorobę jest lekarstwo. U-FOES już tu są. I zamierzają zabić Hulka. Powiedzcie tylko: "Dziękujemy".

Komiks trafi do sprzedaży w USA 3 lutego.