Deadpool & Wolverine - to jednak inna wersja Logana? Heros nie zburzy czwartej ściany

Wciąż trwają spory o to, którą wersję Logana zobaczymy w filmie Deadpool & Wolverine. Choć część fanów nadal chce wierzyć, że będzie to ta sama inkarnacja postaci, którą znamy już z kinowego uniwersum X-Menów - w tym z produkcji Logan z 2017 roku, wszystko wskazuje na to, że prawda okaże się inna. W nowym wywiadzie dla Vanity Fair reżyser Shawn Levy, Ryan Reynolds i Hugh Jackman zdają się kolejny raz sugerować, że na ekranie pojawi się alternatywna wersja Rosomaka:

Na samym początku mieliśmy bardzo luźny pomysł na to, w jaki sposób sprowadzimy Wolverine'a z powrotem, nie naruszając przy tym spuścizny filmu Logan. Martwił się o to Kevin Feige, martwił się Hugh Jackman - właściwie wszyscy się martwiliśmy. Musieliśmy po prostu chronić to dziedzictwo, a jednocześnie pozwolić sobie opowiedzieć najpełniejszą historię o Loganie, jaką można sobie wyobrazić; tak, to był przywilej, ale sam w sobie stresujący. (...) Czy nasz film jest świadomy tego dziedzictwa? Oczywiście, że tak. A to przecież kolejny sposób na jego ochronę.

Amerykańskie portale popkulturowe odczytują powyższą wypowiedź jako następną z serii delikatnych sugestii, że Logan z 2017 i 2024 roku to postacie z różnych rzeczywistości; druga z nich miałaby być w jakiś sposób świadoma działań pierwszej.

Wolverine nie będzie burzył czwartej ściany

Co więcej, ekranowy Logan najprawdopodobniej nie będzie burzył na ekranie czwartej ściany, co zdawała się sugerować jedna ze scen z materiału promocyjnego, w którym Wolverine zwracał się w kierunku widzów, grożąc wsadzeniem telefonu w tylne części ciała. Jak tłumaczą Reynolds, Levy i Jackman:

LEVY: Wielu aktorów trafiło na plan filmu o Deadpoolu i stwierdzało: "Doskonale, powiem coś do kamery i zburzę czwartą ścianę". Od razu im jednak tłumaczymy: "Nie, to tak nie działa. Właściwie istnieje tu pewien system". I to właśnie ten system sprawia, że sposób adresowania swoich wypowiedzi przez Deadpoola jest wyjątkowy. REYNOLDS: Istnieją zasady, bardzo konkretne zasady. Wydźwięk filmu byłby mniejszy, gdyby wszyscy - lub chociaż jedna inna postać - byli świadomi obecności czwartej ściany bądź jakiegokolwiek innego aspektu na metapoziomie. Deadpool jest jedyną postacią, która o tym wie. Gdyby wiedzieli wszyscy, nie inwestowałbyś swoich emocji w tę postać w takim stopniu. Chcesz uwierzyć w to, że złoczyńca jest złoczyńcą, że charakter twojego kompana jest prawdziwy. Deadpool może to podważyć - i faktycznie to robi, ponieważ paradoksalnie chcesz, żeby dzięki temu widzowie traktowali go poważnie. JACKMAN: Ryan pięknie porównał mózg Deadpoola do omletu, który jest tylko w połowie usmażony. Cokolwiek robi ta postać - mówi do kamery czy rozmawia z Loganem, to tylko kolejna warstwa irytujących bzdur, z którymi mój bohater musi się pogodzić. Kto wie, co on, do licha, robi? Ale to tylko kolejny pretekst, żeby uderzyć go w twarz.

Jak przez lata zmieniał się filmowy Wolverine?

Jackman nie był znanym aktorem, gdy został zaangażowany do produkcji X-Men (2000). Jednak jego występ skutecznie odebrał argumenty wszystkim jego przeciwnikom. Aktor stał się w dużej mierze odpowiedzialny za standardy nowoczesnej sylwetki superbohatera. Nie trudno zauważyć, że ta produkcja zapoczątkowała również wieloletnią tradycję… przedstawiania Jackmana bez koszulki, która najczęściej jest rozrywana.

Film Deadpool & Wolverine wejdzie do polskich kin 26 lipca.