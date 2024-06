Deadpool & Wolverine - tak Hugh Jackman uratował film. Telefon, który zmienił wszystko

materiały prasowe

Wiedzieliśmy, że wpływ Hugh Jackmana na film Deadpool & Wolverine był ogromny, ale chyba mało kto mógłby stwierdzić, iż bez aktora produkcja MCU w ogóle by nie powstała. O takim obrocie spraw w wywiadzie dla Vanity Fair informują reżyser Shawn Levy i Ryan Reynolds. Obaj przytoczyli znaną już historię telefonu Jackmana do odtwórcy głównej roli, rzucając jednak na nią nowe światło.

Jak się okazuje, australijski aktor zadzwonił do kolegi po fachu tuż przed tym, gdy ten ostatni szykował się do rozmowy z prezesem Marvel Studios, Kevinem Feige. Reynolds chciał mu zasugerować wstrzymanie prac nad Deadpoolem 3; wraz z reżyserem mieli bowiem olbrzymi problem ze stworzeniem historii, która pasowałaby do MCU, a jednocześnie fabularnie łączyłaby się z dwoma poprzednimi filmami. Feige miał zostać poinformowany, że to "niewłaściwy moment" na realizację projektu.

Uczestniczący w tym samym wywiadzie Jackman przyznał, że telefon do Reynoldsa był spontaniczny. O tym, że chce zrobić film ze wspólnym udziałem Deadpoola i Wolverine'a, przekonał sam siebie w trakcie pobytu na plaży i późniejszego powrotu do domu - od razu po wejściu do niego zadzwonił do odtwórcy roli Pyskatego Najemnika.

Tymczasem Los Angeles ogarnia już prawdziwa gorączka w związku z nadchodzącą premierą produkcji. Na ulicach miasta pojawiły się takie billboardy:

Deadpool & Wolverine - billboardy

Film Deadpool & Wolverine wejdzie do polskich kin 26 lipca.