Deadpool & Wolverine: WWIII - Marvel ogłosił nowy komiks. Body horror nadciąga; Ryan Reynolds zachwycony

Marvel oficjalnie ogłosił, że 1 maja br. na amerykańskim rynku zadebiutuje pierwszy zeszyt nowej serii Deadpool & Wolverine: WWIII, za którą będą odpowiadać scenarzysta Joe Kelly i rysownik Adam Kubert. Nie ma wątpliwości, że komiks ten wzmocni zainteresowanie odbiorców postaciami Pyskatego Najemnika i Logana, niejako przygotowując czytelników na zaplanowaną na 26 lipca premierę długo wyczekiwanego filmu Deadpool & Wolverine - nawet sama konstrukcja tytułu nie wydaje się przypadkowa.

Tak prezentuje się opis nadchodzącej opowieści:

Najbardziej niedopasowany duet w świecie komiksu i całej popkulturze - "Najlepszy ze wszystkich" i Pyskaty Najemnik, przejdzie radykalną przemianę w tej rozpisanej na trzy części, rozciągającej się na całą kulę ziemską sadze. Tajemnicza Delta wierzy w zmianę. Zmiana jest dobra. Kiedy jednak odnosi się ona do Deadpoola, a w samej fabule pojawia się Wolverine, to czy trzeci raz stanie się dla nich błogosławieństwem czy jednak przekleństwem? Przygotuj się na wybuch III wojny światowej z najdzikszym tandemem z komiksów.

Swoje podekscytowanie nadchodzącym projektem wyraził także sam Ryan Reynolds, który w serwisie X podzielił się okładką premierowej odsłony serii:

Kelly, który już wcześniej tworzył historie z Pyskatym Najemnikiem, w rozmowie z IGN przyznał, że do powrotu do postaci Deadpoola przekonały go trzy czynniki. Pierwszym z nich miał być Kubert - obaj pracowali ze sobą już wcześniej, Kelly podziwia też kolegę z branży jako człowieka i jako artystę. Drugim - Wolverine; to właśnie perspektywa Rosomaka ma mieć kluczowe znaczenie w fabule, a scenarzysta zawsze "chciał przemówić jego głosem". Trzecim - konwencja body horroru; jak ujmuje to sam twórca: "Deadpool i Wolverine mają stworzyć krwawy plac zabaw w historii".

Nie tylko z kronikarskiego obowiązku dodajmy też, że Marvel w maju br. zakończy wszystkie obecne serie komiksowe z X-Menami, w tym te o tytułach Wolverine, Fall of the House of X, Rise of the Powers of X, X-Men, X-Men Forever, Cable. W czerwcu ukaże się tajemnicze podsumowanie tzw. Ery Krakoi, natomiast w lipcu - tuż przed premierą Deadpoola 3 - świat komiksowych mutantów przejdzie kolejny restart.

