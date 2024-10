Deadpool & Wolverine w Disney+. Kiedy premiera?

Marvel

Oficjalnie ogłoszono, że Deadpool & Wolverine trafi na Disney+ już 12 listopada 2024 roku. Ogłoszenie dotyczy globalnej premiery, więc będzie można film obejrzeć w każdym kraju, w którym serwis jest dostępny. Do tej pory film był dostępny na platformach VOD, gdzie można było zakupić dostęp do wersji cyfrowej. Teraz po raz pierwszy Deadpool & Wolverine można będzie oglądać w ramach subskrypcji.

Deadpool & Wolverine – box office

Jest to jeden z największych hitów komercyjnych 2024 roku i wielki sukces Marvel Studios na tle tego, co miało miejsce w ostatnich latach. Ze sprzedaży biletów do kin tytuł zebrał 1 mld 337,4 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów. Do tego dodajemy – jeszcze nieznaną – kwotę ze sprzedaży dostępu do wersji cyfrowej.

Deadpool & Wolverine - opis fabuły

Po kilku niepowodzeniach zawodowych związanych z kryzysem wieku średniego Wade Wilson postanawia oficjalnie przejść na emeryturę jako Deadpool i zostaje sprzedawcą używanych samochodów. Jednak gdy w grę wchodzą losy jego przyjaciół, rodziny i całego świata, Deadpool raz jeszcze chwyci katanę. Rekrutuje niechętnego i zdystansowanego Wolverine'a, aby wraz z nim walczyć nie tylko o przetrwanie, ale i całą ich spuściznę.