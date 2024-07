Deadpool & Wolverine miał inny tytuł. Ryan Reynolds potwierdza plotki

20th Century Studios/Marvel

Reklama

Wiele osób może kojarzyć, że tuż przed premierą pierwszego teasera filmu Deadpool & Wolverine na lutowym Super Bowl, do sieci wyciekł tytuł widowiska. Wówczas jeszcze roboczo był nazywany po prostu Deadpoolem 3. Ten, który trafił do sieci był jednak inny niż ten oficjalny, który poznaliśmy w zapowiedzi. Wówczas mówiono, że jest to Deadpool & Friend - było logo, kilka niezależnych źródeł potwierdzało prawdziwość tego tytułu.

Deadpool & Wolverine - dlaczego zmieniono tytuł?

Teraz podczas promocji Ryan Reynolds potwierdził, że aż do premiery teasera rzeczywiście Deadpool & Friend był oficjalnym tytułem tego filmu. Nie spodziewali się wycieku, ale przyglądali się reakcjom, które nie były zbyt pochlebne. Reynolds mówi wprost: ludzi nienawidzili tego tytułu. Dlatego na ostatnią chwilę zmienili go na Deadpool & Wolverine.

Przypomnijmy, że Deadpool & Wolverine już od piątku w kinach. Film od miesięcy bije rekordy popularności i ma to teraz przełożyć się na wysoką frekwencję na seansach. Wyniki w box office najpewniej przekroczą wszelkie pozytywne szacunki.