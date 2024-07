fot. YouTube (Jimmy Kimmel Live)

Promocja Deadpool & Wolverine się nie zatrzymuje. Tym razem duet Ryana Reynoldsa i Hugh Jackmana przejął kontrolę nad programem Jimmy'ego Kimmela. Obaj aktorzy ugościli swoją koleżankę z obsady, czyli Emmę Corrin, która w nowej produkcji MCU wcieli się w złowieszczą Cassandrę Novę.

Poza zabawnymi anegdotkami typowymi dla tego aktorskiego duetu, można się dowiedzieć, że Emma Corrin była jedyną kandydatką do tej roli. Opłaciło się to twórcom, ponieważ aktorka była na tyle zdeterminowana i poświęcona, że postanowiła ogolić całkiem włosy na głowie w celu przygotowania do zagrania tej postaci. Na samym początku wideo zaprezentowano również fragment z filmu, w którym Wolverine ściera się z Cassandrą, chociaż nie ma wcale wielkich szans.

Deadpool & Wolverine - opis fabuły

Po kilku niepowodzeniach zawodowych związanych z kryzysem wieku średniego Wade Wilson postanawia oficjalnie przejść na emeryturę jako Deadpool i zostaje sprzedawcą używanych samochodów. Jednak gdy w grę wchodzą losy jego przyjaciół, rodziny i całego świata, Deadpool raz jeszcze chwyci katanę. Rekrutuje niechętnego i zdystansowanego Wolverine'a, aby wraz z nim walczyć nie tylko o przetrwanie, ale i całą ich spuściznę.