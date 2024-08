W Deadpool & Wolverine miał zginąć ulubieniec widzów. Planowana śmierć z Like a Prayer w tle

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel

Jeden z najlepszych momentów Deadpool & Wolverine? Większość widzów z pewnością wymieniłaby walkę Logana i Pyskatego Najemnika z korpusem Deadpooli i wokalem Madonny w tle. To ekscytująco krwawa i napakowana akcją scena, ale okazuje się, że oryginalnie pomysł wyglądał inaczej. Co więcej, uwzględniał śmierć jednego z bohaterów, co potwierdził Ryan Reynolds w rozmowie z Colliderem. Planował bowiem zabić Colossusa, metalowego mutanta, z którym Wade Wilson zdążył się zaprzyjaźnić przez ostatnie dwie części. Ten X-Man często zachęcał Deadpoola do bardziej heroicznej postawy oraz powstrzymania się z bluzganiem. Wygląda na to, że w scenie śmierci poprosiłby go o coś zupełnie odwrotnego.

źródło: materiały prasowe

- Colossus powiedziałby: "Wade, powiedz k**wa dla mnie", leżąc na ziemi i umierając, więc emocjonalny ja odpowiedziałbym: "Czekaj, co?". A on: "Dawaj, zrobimy to razem, na trzy, no dalej. Wszystko będzie dobrze. Raz, dwa..." i ja mówię to, a on umiera zanim to wypowiadam.

Wygląda na to, że włączenie Wolverine'a do projektu uratowało Colossusa przed śmiercią, ale jednocześnie odebrało mu czas ekranowy.

