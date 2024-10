Deadpool & Wolverine hitem VOD. Bije na głowę inne filmy z tego roku

fot. materiały prasowe

1 października 2024 roku Deadpool & Wolverine, hit MCU tego lata, trafił na serwisy VOD i jest dostępny do zakupu. Produkcja z Hugh Jackmanem i Ryanem Reynoldem zarobiła w kinach ponad miliard dolarów i nic nie wskazuje na to, że miałaby się zatrzymać. Fandango at Home oficjalnie poinformowało, że Deadpool & Wolverine cieszy się większym zainteresowaniem od innych hitów tego lata i przewyższa je w sprzedaży jeśli chodzi o pierwszy dzień. Wymieniono takie produkcje, jak W głowie się nie mieści 2, Gru i Minionki: Pod przykrywką, It Ends With Us, Twisters czy Bad Boys: Ride or Die.

Na ten moment wpływ z kin wynosi 1.32 miliarda dolarów.

Deadpool & Wolverine - gdzie oglądać?

Na tę chwilę Deadpool & Wolverine można znaleźć na różnych serwisach VOD, takich jak iTunes, Amazon Prime Video czy Rakuten. Jak wyglądają ceny?

Rakuten - zakup w jakości SD: 49,99 zł. W HD film kosztuje 56,99 zł.

Amazon Prime Video - zakup w jakości SD: 49,99 zł. W HD film kosztuje 54,99 zł.

iTunes - zakup w jakości SD, HD lub 4K - 54,99 zł.

