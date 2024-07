Nigdy nie uwierzycie, jak miał się zacząć Deadpool 3. Największy przekręt w historii kina?

Marvel

Deadpool & Wolverine rządzą już na ekranach kin na całym świecie - wygląda na to, że rzesze fanów są niezwykle zadowolone z najnowszej odsłony MCU. Teraz Ryan Reynolds postanowił wyjawić, że zanim do projektu oficjalnie dołączył Hugh Jackman, w jego głowie rodziło się naprawdę wiele pomysłów na to, jak zaprezentować widzom film Deadpool 3. Jedną z rozważanych przez niego koncepcji była fałszywa produkcja Alpha Cop - czyta się o niej jak o potencjalnym największym przekręcie w historii X Muzy.

Reynolds zastanawiał się więc nad stworzeniem 5-minutowego, okropnie złego filmu, który poprzedzałby właściwy seans Deadpoola 3. Widzowie nie mieliby nawet świadomości, że wybierają się na produkcję o Pyskatym Najemniku - do kin miała ich przyciągnąć historia, w której na ekranie pojawialiby się właśnie Reynolds z Jackmanem. Jak mówi pierwszy z nich:

Jednym z pierwotnych pomysłów było nakręcenie fałszywego filmu o tytule Alpha Cop, który byłby celowo zły. Zrobiłem nawet jeden z plakatów. To była historia dwóch facetów, którzy dzielą mózg i tylko razem są w stanie stworzyć idealnego policjanta. To wszystko miało być trochę okropne. Wiecie: 10 osób w całej Ameryce poszłoby do kin w weekend otwarcia, a po jakichś 5 minutach seansu logo Marvela wywróciłoby się do góry nogami i dopiero wtedy zacząłby się właściwy pokaz filmu Deadpool & Wolverine. Problem polegał na tym, że gdyby widz dotrwał do końca i po drodze ta historia by się popsuła, mogłoby mu to złamać serce.

Szczerze mówiąc nie możemy się doczekać ujawnienia przez Reynoldsa plakatu do Alpha Cop.

