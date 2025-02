Lobo niespodziewanie pojawi się w DCU! James Gunn zdradził szczegóły

Potwierdzono już, że w filmie Supergirl: Woman of Tomorrow pojawi się Lobo, w którego wcieli się Jason Momoa. James Gunn przy okazji rozmowy z Cinema Blend wyjaśnił powody wprowadzenia tej postaci do DCU, a także ujawnił, że fani będą musieli nieco poczekać na ujawnienie wizerunku tej postaci.

Tak James Gunn odpowiedział na pytanie, kiedy zobaczymy, jak Momoa przemienia się w Lobo.

Ale z Jasonem nie jestem pewien. Nie chcę być zbyt pewny siebie, bo nigdy nic nie wiadomo. Nie można dopuścić do sytuacji, w której będziemy musieli kręcić na zewnątrz w centrum Londynu przez trzy tygodnie, gdzie ludzie mogliby zrobić zdjęcia Lobo i zmusić nas do wcześniejszego ujawnienia oficjalnego wizerunku.

Szczerze mówiąc, prawdopodobnie to potrwa, bo wszystko dzieje się w kosmosie. W przypadku Supermana byliśmy trochę zmuszeni, bo wiedzieliśmy, że przez tygodnie będziemy kręcić na zewnątrz. Pomyśleliśmy więc: "Och, po prostu coś wrzućmy." I tak zrobiliśmy.

Większość akcji Supergirl: Woman of Tomorrow będzie rozgrywać się w kosmosie, co sprawia, że wcześniejsze zdjęcia z planu zrobione przez przypadkowe osoby są mało prawdopodobne. Rola Lobo w filmie najprawdopodobniej nie będzie zbyt duża.

Gunn zdradził też, że wprowadzenie tej postaci do DCU jest częścią większego planu.

Dla mnie zawsze chodzi o coś więcej. Gdy Deadpool miał się pojawić, wszyscy byli jak: "Kim jest ten gość? Nie wiem, bla, bla, bla." Ale jeśli jesteś fanem komiksów, to wiesz, że Deadpool to ogromna postać! Mnóstwo ludzi go uwielbia.

Jest w nim pewien ogień. To samo było z Harley Quinn, gdy pojawiła się w Suicide Squad. Nie każdy ją znał, ale miała ogromne grono fanów. Lobo jest jedną z takich postaci. Deathstroke również.

To bohaterowie, którzy mają wielu oddanych fanów, ale nie są tak rozpoznawalni wśród ogółu społeczeństwa jak Wonder Woman, Superman czy Batman. Dlatego Lobo zawsze był kimś, z kim chciałem się pobawić w DCU.