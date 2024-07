Deadpool & Wolverine potwierdza teorię z Iron Mana 2. Fani tego się nie spodziewali

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W Iron Manie 2 była scena, o której dyskutowano latami. Jeden z robotów Whiplasha i Justina Hammera chciał zabić dzieciaka w hełmie Iron Mana. Superbohater pojawił się nagle koło niego i go uratował, dodając słowa: "dobra robota, dzieciaku". Po premierze widowiska Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów fani zaczęli spekulować i tworzyć teorię, że tym dzieciakiem był młody Peter Parker aka Spider-Man. Nawet sam Tom Holland twierdził, że Marvel potwierdził tę teorię, ale nigdy oficjalnie i otwarcie Kevin Feige tego nie zrobił. Wygląda na to, że dokonano tego w Deadpool & Wolverine.

Deadpool & Wolverine potwierdza fanowską teorię

Dalsza część newsa zawiera SPOILERY z filmu!

Na początku filmu Wade Wilson używając urządzenia Cable'a z Deadpoola 2 przeniósł się na Ziemię 616 w 2018 roku. Ta kwestia nie jest do końca jasna, bo ten gadżet umożliwiał tylko podróże w czasie, więc z tego, co wywnioskowano, Wade zmienił swoją linię czasową tak, że przebudowała się ona w Ziemię 616 z MCU. Gdy Avengers go odrzucili, odwrócił wszystko i znów stała się Ziemią 10005 znaną z filmów o X-Menach.

W tym wątku więc Deadpool udał się do siedziby Avengers i tam też siedział w biurze Tony'ego Starka na rozmowie o dołączeniu do grupy. Prowadził ją Happy Hogan (Jon Favreau). W tym biurze było wiele różnych pamiątek Starka - wśród nich fani zauważyli zabawkowy hełm Iron Mana obok zdjęcia Tony'ego i Petera zrobionego w Stark Industries. Z uwagi na skomplikowane relacje w kwestii praw autorskich pomiędzy Marvel Studios i Sony Pictures wspólna fotka jest niewyraźna, by nie mogli ich posądzić o umieszczenie tam Toma Hollanda. Jednak wyglądała tak, jak ta, którą widzieliśmy w poprzednich projektach.

Wniosek jest taki, że skoro Tony Stark ma ten hełm w biurze jako pamiątkę obok swojej fotki z Peterem, musi mieć to głębsze znaczenie. Dla fanów jest to więc dowód, że chłopiec z Iron Mana 2 to tak naprawdę młody Peter Parker.

Niewątpliwie w nadchodzących dniach ktoś zapyta o to Kevina Feige i być może dostaniemy ostateczne potwierdzenie.

Deadpool & Wolverine już na ekranach kin.

