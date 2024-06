Scena po napisach Deadpool & Wolverine uległa zmianie. TEJ postaci nie zobaczymy

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wcześniej do sieci trafiały informacje o scenie po napisach filmu Deadpool & Wolverine, która miała wgnieść widzów w fotel i nie dać o sobie zapomnieć. Jednocześnie wprowadzając do Avengers: Secret Wars. Okazuje się, że ten plan kompletnie nie wypalił. Co więc chciano pokazać?

Według dziennikarza Devina Faraciego Kevin Feige i jego Marvel Studios kombinowało w tym aspekcie z osobą Roberta Downeya Jr. Najpierw myślano, by mógł on zagrać kluczowy czarny charakter zwany Doktor Doom. Ten plan jedna nie wypalił. Natomiast według niezawodnego Daniela Richtana chciano, aby Robert Downey Jr. pojawił się w rzeczonej scenie po napisach, ale nie udało się tego dogadać. Richtman nie mówi, w kogo miałby się wcielić, więc nie wiadomo, czy chodzi o przeciek Faraciego o Doktorze Doomie, czy o wariant Iron Mana. Scooper dodaje, że ta scena po napisach miała wprowadzać do Avengers: Secret Wars i zarazem dać satysfakcję w związku z inną scenę z Deadpool & Wolverine. Tego jednak nie zobaczymy.

Natomiast według Cryptic HD Quality obecnie przygotowana scena po napisach nie jest jakaś epicka i zapadająca pamięć. Co więcej, twierdzi, że do niczego nie wprowadza ani niczego nie zapowiada. Jest zgodna z wizją reżysera, który chciał, aby rola jego filmu była samodzielna w MCU bez wielkich powiązań, potrzeby znajomości i - najwyraźniej - tym samym bez zapowiadania czegoś szczególnego. Cryptic dodaje, że sam film ma w sobie rzeczy, od których w przyszłości można zbudować coś więcej w samym uniwersum.

Miało być coś spektakularnego, ale plany nie wypaliły, więc zdecydowano się zrobić coś, co nie będzie składać niepotrzebnych obietnic widzom. 26 lipca premiera Deadpool & Wolverine i wówczas się okaże, co przygotowano.