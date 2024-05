Deadpool & Wolverine - Shawn Levy o tym, dlaczego wyreżyserował film. Jak do tego doszło?

fot. Empire

Jak do tego doszło, że Shawn Levy został reżyserem, producentem i współscenarzystą Deadpool & Wolverine? Okazuje się, że tak, jak większość fanów przypuszczała: to zasługa Ryana Reynoldsa, czyli największej siły kreatywnej za sterami przygód Pyskatego Najemnika.

Deadpool & Wolverine - kulisy angażu reżysera

Shawn Levy w rozmowie z Empire ujawnia, jak to Ryan Reynolds zapytał go o to, czy chciałby wyreżyserować przygody Deadpoola. Doszło do tego na planie hitu Netflixa pod tytułem Projekt Adam. Wówczas kwestia Wolverine'a jeszcze nie była brana pod uwagę.

- Na planie Projektu Adam Ryan zapytał mnie, czy wziąłbym pod uwagę zrobienie Deadpoola 3. Pamiętam, jak od razu powiedział: "Wiem, że powiesz nie, ale i tak spróbuje cię na to namówić". Moją odpowiedzią były takie słowa: "Nie powiem nie, żarty sobie stroisz? To mocne i natychmiastowe tak!".

Filmowiec tłumaczy, że częściowo na jego decyzję wpłynęła sytuacja związana z hitem Wolverine. Otóż jak pracował na Gigantami ze stali z Hugh Jackmanem, aktor zapytał go, czy chciałby wyreżyserować ten tytuł, a Levy odmówił i żałował tego przez wiele lat.

- I jak kretyn odmówiłem mu, ponieważ wówczas myślałem, że to już piąty jego występ w tej roli, a ja robię oryginalne filmy i tak dalej. Latami tego bardzo żałowałem.

Dodał też, że jego zdaniem połączenie postaci Deadpoola i Wolverine'a na jednym ekranie ma duży potencjał.

- To zgoła różne od siebie postaci. Masz Pyskatego Najemnika i faceta, który nie lubi za dużo mówić. To nie jest recepta na historię miłosną, ale na konflikt. W tym konflikcie jest coś smakowitego.

Deadpool & Wolverine - premiera w kinach odbędzie się 26 lipca 2024 roku.