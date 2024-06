Fani oszaleli przez to wideo z Deadpool & Wolverine. Robią porównania... nóg

fot. Marvel

W jednej scenie wideo promującego Deadpool & Wolverine widzimy nogi w czerwonym kostiumie jak u Deadpoola, ale wyraźnie można odnieść wrażenie, że to kobieta. Wszyscy są zgodni, że to pierwsza scena pokazująca Lady Deadpool, czyli alternatywną wersję Pyskatego Najemnika z innej rzeczywistości, która jest kobietą. Fani zdecydowali się więc wziąć to jedno ujęcie i porównać je z... nogami aktorki Blake Lively i prywatnie żony Ryana Reynoldsa.. Plotki sugerowały, że to ona może grać tę postać.

Deadpool & Wolverne - czy to Lady Deadpool?

Zobaczcie jedno z wielu porównań w sieci:

https://x.com/Mattatron10001/status/1799478522727080414

Wspomniane wideo:

Deadpool & Wolverine - czy to Juggernaut?

W jednej ze scen z nowego wideo widać w tle... Juggernauta w wersji Vinnie'ego Jonesa z X-Men 3. Aktor mówił otwarcie, że nie zgodził się wrócić przez kostium, więc pozostaje pytanie: czy kłamał otwarcie jak Andrew Garfield przy Spider-Man: Bez drogi do domu, czy zagrał go inny aktor? Ujęcie nie pozwała przyjrzeć się twarzy, ale kostium z trójki widać doskonale.

https://x.com/Cryptic4KQual/status/1799439890549240043

fot. materiały prasowe

Deadpool & Wolverne - premiera 26 lipca w kinach.