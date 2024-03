Deadpool & Wolverine - film rozgrywa się w ważnym miejscu. Fani Lokiego mogą je znać

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel/20th Century Studios

Reklama

Pierwsze zdjęcia z planu oraz pierwszy zwiastun Deadpool & Wolverine pokazał dość specyficzne miejsce do którego Pyskaty Najemnik trafia i w którym najwyraźniej pozna Wolverine'a. Według, jak zawsze dobrze poinformowanego @CanWeGetToast, tylko 25% akcji filmu będzie rozgrywać się w różnych lokacjach, w tym w siedzibie TVA nadzorującej multiwersum, czyli organizacja którą znamy z serialu Loki.

Deadpool & Wolverine - miejsce akcji

To oznacza, że aż 70-75% fabuły rozgrywa się w jednym miejscu. Ściślej w znanej również serialu Loki lokacji o nazwie Pustka (Void). To tutaj mieszka też potwór Alioth, który przemknął w pierwszy zwiastunie filmu MCU. W Pustce znajdują się rzeczy, które TVA wymazywało ze Świętej Chronologii. To takie miejsce poza czasem i przestrzenią. Jednak nie znamy fabularnego kontekstu, dlaczego Deadpool i Wolverine tam się znajdują.

Co ciekawe, był brany pod uwagę także inny pomysł. Według @CanWeGetToast wstępne szkice scenariusza Deadpool & Wolverine osadzały akcję podczas wydarzeń z pierwszych trzech części serii X-Men. Nie wiadomo, czemu zmieniono wizję, ale spekuluje się, że ta mogła wymagać przesadnie dużego budżetu.

W obsadzie są Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni, and Matthew Macfadyen. Za scenariusz odpowiadają Ryan Reynolds, Rhett Reese, Paul Wernick, Zeb Wells oraz Shawn Levy. Levy jest reżyserem.

Deadpool & Wolverine - premiera 26 lipca 2024 roku w kinach.