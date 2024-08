Koniec rządów Obcego, Deadpool & Wolverine znów króluje. Wideo pokazuje, jak osiągnięto TEN efekt

fot. Marvel/Entertainment Weekly

Deadpool & Wolverine był numerem jeden w box office przez trzy tygodnie, zanim nie został zdetronizowany przez widowisko sci-fi Obcy: Romulus. Jednak prestiżowy portal Variety donosi, że odzyskał koronę w piątym weekendzie i wszystko wskazuje na to, że utrzyma ją także w szóstym! Do tej pory nowy film MCU zebrał aż 577 milionów dolarów w Ameryce Północnej i 1,2 miliarda dolarów na całym świecie.

Pojawiło się także nowe wideo z Deadpool & Wolverine, skoncentrowane na postaci Cassandry Novy i jej mocy czytania innym w myślach. Przypominamy, że choć to zdecydowanie nie pierwsza ekranowa telepatka, twórcy w bardzo interesujący sposób pokazali jej umiejętności, ponieważ bohaterka dosłownie wkłada palce w czyjąś głowę, by się do niej dostać. Na filmiku widać, jak osiągnięto ten efekt.

Dajcie znać, czy byliście w kinie na Deadpool & Wolverine, a jeśli tak, jak wam się podobał film. Czekamy na wasze komentarze!

