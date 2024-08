fot. x.com/ShawnLev / Marvel

O premierze Deadpool & Wolverine na Blu-ray nadal cicho, a film dalej świetnie sobie radzi w kinach. Mimo tego w sieci zadebiutowała już druga usunięta scena z filmu. Przedstawia ona Gambita, w którego wciela się Channing Tatum, który po zakończonej potyczce odwraca się, a na jego twarzy pojawia się charakterystyczny blask. Można śmiało założyć, że jest to światło bijące od portalu - sugeruje to sam Ryan Reynolds w opisie posta. Przez podobny przeskoczyli tytułowi bohaterowie. To z kolei oznacza, że Gambit powrócił do swojego świata. Co ciekawe, ta sama sekwencja była widoczna w scenie po napisach, gdzie można było ją wypatrzeć na jednym z małych ekraników w siedzibie TVA.

Deadpool & Wolverine - opis fabuły

Po kilku niepowodzeniach zawodowych związanych z kryzysem wieku średniego Wade Wilson postanawia oficjalnie przejść na emeryturę jako Deadpool i zostaje sprzedawcą używanych samochodów. Jednak gdy w grę wchodzą losy jego przyjaciół, rodziny i całego świata, Deadpool raz jeszcze chwyci katanę. Rekrutuje niechętnego i zdystansowanego Wolverine'a, aby wraz z nim walczyć nie tylko o przetrwanie, ale i całą ich spuściznę.