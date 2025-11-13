Hideo Kojima łączy siły z Disney+. Zapowiedziano anime Death Stranding: Isolations

fot. Disney+

Reklama

W trakcie wydarzenia Disney+ Originals Preview 2025 legendarny twórca gier Hideo Kojima zapowiedział kolejny projekt osadzony w uniwersum Death Stranding. Tym razem chodzi o anime zatytułowane Death Stranding: Isolations (to na ten moment tytuł roboczy), które zadebiutuje na platformie Disney+ w 2027 roku.

Serial produkowany jest przez japońskie E&H Production, a za reżyserię odpowiada Takayuki Sano. Produkcja opowie zupełnie nową historię, niezależną od wydarzeń znanych z gier. Fabuła skupi się na młodej kobiecie i mężczyźnie, którzy wyruszają w podróż po postapokaliptycznym świecie rozdartym przez katastroficzne zjawisko. Całość ma zostać wykonana w klasycznym, ręcznie rysowanym stylu 2D, a za projekty postaci odpowiada Ilya Kuvshinov – ilustrator znany między innymi z pracy przy Ghost in the Shell SAC_2045.

Warto przypomnieć, że to już kolejny projekt osadzony w uniwersum Death Stranding. Wcześniej zapowiedziano także inne anime oraz film aktorski. Więcej na ten temat możecie przeczytać poniżej.

Zwiastun animacji Death Stranding: Mosquito. Szczegóły aktorskiego filmu na podstawie kultowej gry