Zwiastun animacji Death Stranding: Mosquito. Szczegóły aktorskiego filmu na podstawie kultowej gry
Kojima Productions przekazało nowe informacje o swoich nadchodzących projektach związanych z Death Stranding. Zaprezentowano teaser z animacji, a twórcy opowiedzieli, czego widzowie powinni się spodziewać po aktorskim filmie.
Japońskie studio pokazało pierwszy teaser animacji o roboczym tytule Death Stranding: Mosquito od Aarona Guzikowskiego, który był scenarzystą m.in. serialu Wychowane przez wilki oraz Labiryntu w reżyserii Denisa Villeneuve'a.
Reżyserem Mosquito został Hiroshi Miyamoto, a animacją zajmie się ABC Animation Studio. Potwierdzono te informacje we wtorek podczas wydarzenia związanego z 10. rocznicą założenia Kojima Productions przez Hideo Kojimę. Zobaczcie poniżej zapowiedź tytułu, w którym bohaterowie walczą ze sobą.
Death Stranding: Mosquito - zwiastun animacji
Reżyser o aktorskim filmie Death Stranding
Podczas wspomnianego wydarzenia, które odbywało się w Tokio, na scenie pojawił się reżyser Michael Sarnoski (Ciche miejsce: Dzień pierwszy, Świnia), który zdradził kilka szczegółów o aktorskim filmie Death Stranding. Produkcja skupi się na nowej historii, postaciach i miejscach.
Hideo Kojima dodał, że przejście gry zajmuje około 70-80 godzin i nie chcieli ograniczać historii do dwugodzinnego filmu, więc wykorzystali ten świata do zupełnie innej historii, co było niezbędne i ważne.
Produkcją filmu zajmie się studio A24. Podczas wydarzenia Kojima Productions ujawniło jeszcze kilka informacji o grach, o których możecie przeczytać poniżej.
Czytaj dalej: Kojima i Niantic zachęcą graczy do wychodzenia z domu. Zapowiedziano nową grę AR
Źródło: videogameschronicle.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
22
wrz
Północ Południe
22
wrz
To się nie dzieje
22
wrz
Zaprawdę Hitler umarł
23
wrz
Marathon
23
wrz
W głębinie
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1982, kończy 43 lat
ur. 1992, kończy 33 lat
ur. 1939, kończy 86 lat
ur. 1980, kończy 45 lat