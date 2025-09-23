Zwiastun animacji Death Stranding: Mosquito. Szczegóły aktorskiego filmu na podstawie kultowej gry

fot. ABC Animation Studio // Kojima Productions

Japońskie studio pokazało pierwszy teaser animacji o roboczym tytule Death Stranding: Mosquito od Aarona Guzikowskiego, który był scenarzystą m.in. serialu Wychowane przez wilki oraz Labiryntu w reżyserii Denisa Villeneuve'a.

Reżyserem Mosquito został Hiroshi Miyamoto, a animacją zajmie się ABC Animation Studio. Potwierdzono te informacje we wtorek podczas wydarzenia związanego z 10. rocznicą założenia Kojima Productions przez Hideo Kojimę. Zobaczcie poniżej zapowiedź tytułu, w którym bohaterowie walczą ze sobą.

Death Stranding: Mosquito - zwiastun animacji

Reżyser o aktorskim filmie Death Stranding

Podczas wspomnianego wydarzenia, które odbywało się w Tokio, na scenie pojawił się reżyser Michael Sarnoski (Ciche miejsce: Dzień pierwszy, Świnia), który zdradził kilka szczegółów o aktorskim filmie Death Stranding. Produkcja skupi się na nowej historii, postaciach i miejscach.

W tym projekcie chcemy uchwycić ducha tej gry i jej tematykę. [Chcemy] opowiedzieć historię, której nie było jeszcze w tym świecie i zgłębić postacie, których wcześniej nie widzieliście. [Chcemy] odkryć cały zakres możliwości i wszystkie te niesamowite, prawdziwe lokacje, a także te pełne niuansów postaci, oddając sprawiedliwość temu w skali mikro i makro.

Hideo Kojima dodał, że przejście gry zajmuje około 70-80 godzin i nie chcieli ograniczać historii do dwugodzinnego filmu, więc wykorzystali ten świata do zupełnie innej historii, co było niezbędne i ważne.

Chciałem kogoś, kto potrafi pisać scenariusz i reżyserować. Nie będę się zbytnio angażował, bo jeśli to zrobię, zacznę mówić dużo rzeczy. Będę producentem i mogę w pełni zaufać Michaelowi.

Produkcją filmu zajmie się studio A24. Podczas wydarzenia Kojima Productions ujawniło jeszcze kilka informacji o grach, o których możecie przeczytać poniżej.

