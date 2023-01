Deathverse: Let it Die - serwery zostaną zamknięte w 2023 roku, ale gra może powrócić w przyszłości

fot. materiały prasowe

Firmy SUPERTRICK GAMES i GungHo Online Entertainment, czyli twórcy i wydawca Deathverse: Let it Die, zapowiedziały, że w 8 czerwca 2023 roku serwery gry zostaną zamknięte. Wcześniej, bo 7 lutego, zablokowana zostanie możliwość kupowania wirtualnej waluty, Death Metals. Tym razem nie oznacza to jednak definitywnego końca żywota tej produkcji.

W komunikacie możemy przeczytać, że dostęp do gry zostanie tymczasowo zawieszony, a deweloperzy będą pracować nad wprowadzeniem niezbędnych poprawek i wyeliminowaniu najistotniejszych problemów. Później zaś Deathverse może powrócić w nowej, ulepszonej odsłonie.

Nie ma wątpliwości, że natrafiliśmy na pewne wyzwania przy premierze gry, przede wszystkim związane z matchmakingiem i lagiem. Przepraszamy za problemy, jakie mogły z tego wynikać dla naszych graczy. Próbowaliśmy różnych rozwiązań, ale nie udało nam się poradzić ze wszystkimi problemami. Z tego też powodu nasze zespoły podjęły decyzję o tymczasowym zawieszeniu działania gry, podczas gdy my zajmiemy się naprawą Deathverse: Let it Die - czytamy w oświadczeniu twórców.

Deathverse: Let it Die to spin-off gry Let it Die z 2016 roku. Tym razem mamy do czynienia z sieciową produkcją z gatunku battle royale, w której gracze walczą między sobą o przetrwanie korzystając z różnego rodzaju broni oraz umiejętności.