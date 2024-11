Macie dość księżniczek Disneya? Czas na facetów! Ranking najlepszych męskich bohaterów ze słynnych animacji

Vaiana to postać, której trudno nie podziwiać – silna, niezależna, mądra i niezwykle zaradna. To prawdziwy wzór do naśladowania i bohaterka, która na stałe zapisała się w panteonie ulubionych postaci Disneya. A co z drugim kluczowym bohaterem tej historii – półbogiem Mauim?

Maui to postać o nieco bardziej złożonej naturze. Z jednej strony jest charyzmatycznym, pełnym humoru protagonistą, który wzbudza sympatię widzów. Z drugiej – jego wybryki, egoizm i skłonność do łobuzerstwa sprawiają, że trudno go jednoznacznie ocenić. Maui na pewno nie pasuje do klasycznego schematu disnejowskiego księcia, ale właśnie dzięki temu jest jedną z najbardziej intrygujących postaci w animowanym uniwersum. To właśnie Maui zainspirował nas do stworzenia rankingu najbardziej fascynujących męskich bohaterów z filmów animowanych. Czas przerzucić światło reflektorów na postacie, które często stoją w cieniu księżniczek Disneya! Poniżej znajdziecie nasze subiektywne zestawienie najciekawszych, różnorodnych i zapadających w pamięć męskich bohaterów. Gotowi na zmianę perspektywy? Sprawdźcie, kto trafił na naszą listę! TOP 40: Ranking najlepszych męskich bohaterów z animacji Disney/Pixar