Gran Turismo 7 na PS VR2. Gra otrzyma darmową aktualizację

SIE

Podczas trwającego wydarzenia CES 2023, Jim Ryan, szef Sony Interactive Entertainment, zapowiedział darmową aktualizację Gran Turismo 7, która wprowadzi rozgrywkę na jeszcze wyższy poziom. Gra otrzyma wsparcie dla urządzenia wirtualnej rzeczywistości, a konkretnie dla nadchodzącego zestawu PS VR2. Co więcej ujawniono również, że stosowna aktualizacja zadebiutuje w dniu premiery tego sprzętu, a więc już 22 lutego 2023 roku.

Na CES 2023 zapowiedziano też, że na PS VR2 trafi hitowa produkcja VR, czyli Beat Saber. Łącznie zestaw wirtualnej rzeczywistości od Sony ma na premierę oferować około 30 produkcji, w skład których wejdą również między innymi Resident Evil: Village czy Horizon Call of the Mountain.

PS VR2 wyceniono na 600 dolarów, a polska cena to około 3000 zł. Warto przy tym zaznaczyć, że nie jest to samodzielne urządzenie jak konkurencyjny Meta Quest i do zabawy konieczne jest posiadanie również konsoli PlayStation 5.