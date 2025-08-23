To anime rozbije bank? Tyle może zarobić Demon Slayer w kinach
Najpierw K-popowe łowczynie demonów, teraz Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle. Prognozy mówią jasno: widzowie chcą oglądać anime na dużym ekranie.
Pojawiły się prognozy na temat tego, ile Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle zarobi w kinach. Według nich przychody z premiery będą wahać się między 20 a 29 milionów dolarów. To byłby genialny wynik.
Już tydzień temu pojawiła się informacja, że trzy największe sieci kinowe w USA zarobiły już około 10 milionów dolarów z przedsprzedaży biletów na Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle. Fandango uważa, że w przypadku anime to rekord. Warto dodać, że tytuł do tej pory zebrał już ponad 200 milionów dolarów, z czego większość przychodów pochodzi z Japonii. Czas pokaże, jak ta kwota urośnie po światowej premierze.
Anime podbije kina?
To kolejny dowód na to, że widzowie chcą oglądać anime i animacje na dużym ekranie. Dopiero co informowaliśmy was, że K-popowe łowczynie demonów mogą zarobić w kinach aż 15 milionów dolarów mimo tego, że film miał już premierę w Netflixie i zdążyli zobaczyć go widzowie z całego świata.
Więcej na ten temat: Animacja Netflixa może podbić kina, choć każdy obejrzał ją już w streamingu. Padła kwota
Dodatkowo, w obie produkcje – Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle i K-Popowe Łowczynie Demonów – jest zaangażowane Sony Pictures Animation. Widać więc, że studio podejmuje ostatnio bardzo dobre decyzje. Co sądzicie?
Najbardziej wyczekiwane anime 2. połowy 2025 roku
Źródło: Deadline
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
20
sie
Błękitny Zamek
21
sie
Pragnę tylko ciebie
22
sie
Jezioro trumien
22
sie
Nasze królestwo
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1976, kończy 49 lat
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1939, kończy 86 lat
ur. 1963, kończy 62 lat