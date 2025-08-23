To anime rozbije bank? Tyle może zarobić Demon Slayer w kinach

fot. ufotable

Pojawiły się prognozy na temat tego, ile Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle zarobi w kinach. Według nich przychody z premiery będą wahać się między 20 a 29 milionów dolarów. To byłby genialny wynik.

Już tydzień temu pojawiła się informacja, że trzy największe sieci kinowe w USA zarobiły już około 10 milionów dolarów z przedsprzedaży biletów na Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle. Fandango uważa, że w przypadku anime to rekord. Warto dodać, że tytuł do tej pory zebrał już ponad 200 milionów dolarów, z czego większość przychodów pochodzi z Japonii. Czas pokaże, jak ta kwota urośnie po światowej premierze.

Anime podbije kina?

To kolejny dowód na to, że widzowie chcą oglądać anime i animacje na dużym ekranie. Dopiero co informowaliśmy was, że K-popowe łowczynie demonów mogą zarobić w kinach aż 15 milionów dolarów mimo tego, że film miał już premierę w Netflixie i zdążyli zobaczyć go widzowie z całego świata.

Więcej na ten temat: Animacja Netflixa może podbić kina, choć każdy obejrzał ją już w streamingu. Padła kwota

Dodatkowo, w obie produkcje – Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle i K-Popowe Łowczynie Demonów – jest zaangażowane Sony Pictures Animation. Widać więc, że studio podejmuje ostatnio bardzo dobre decyzje. Co sądzicie?

