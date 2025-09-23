placeholder
Kiedy premiera kolejnego filmu Demon Slayer? Prezes nie ma dobrych wiadomości

Po oszałamiającym sukcesie Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle​, fani niecierpliwie czekają na ogłoszenie daty premiery kolejnej części filmu anime. Prezes Crunchyroll wyjaśnił​, jak wygląda sytuacja.
Magda Muszyńska
anime kimetsu no yaiba sequel Infinity Castle trylogia demon slayer premiera
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle fot. ufotable
Film Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle podbił kina na całym świecie. Zarobił już 555 mln dolarów trafiając na 9. miejsce najbardziej dochodowych produkcji 2025 roku. Anime wyprzedziło nawet Fantastyczną 4: Pierwsze kroki od Marvela. Po takim sukcesie komercyjnym fani zastanawiają się, kiedy premierę będą mieć dwie kolejne części, które zaadaptują dalszą część historii znanej z mangi Koyoharu Gotouge. Prezes Crunchyroll w najnowszym wywiadzie ujawnił, jak wygląda sytuacja.

Czytaj więcej: Demon Slayer wciąż niepokonany w box office. Klapa filmu z Margot Robbie

Brak decyzji w sprawie premiery kolejnego filmu Demon Slayer

Wiadomo, że finałowe rozdziały z mangi, gdzie rozgrywa się ostateczna bitwa przeciwko Muzanowi, zostaną zaadaptowane w formie filmowej trylogii. Pierwsza odsłona Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle miała premierę w Japonii w lipcu, niemal dokładnie rok po ostatnim odcinku 4. sezonu. Ale kiedy do kin trafią dwie kolejne części? Na razie Aniplex i studio Ufotable nie ujawniło planów na sequele. Nieco światła na sytuację rzucił prezes Crunchyroll, Rahul Purini, w rozmowie z The Hollywood Reporter.

Cóż, ogłosiliśmy, że to będzie trylogia filmowa, ale nasi partnerzy z Aniplex i Ufotable nie ustalili jeszcze dat premier. Ale słuchajcie, wszyscy w trybie pilnym musimy dostarczyć fanom więcej Demon Slayera tak szybko, jak to możliwe – bo wiemy, że fani tego pilnie potrzebują.

Początkowo mówiło się o premierze kolejnych części w 2026 i 2027 roku. Czasem też wspominano o 2027 i 2029 roku, ale żadna z tych dat nie została potwierdzona. Kwestia zarobków jest tu kluczowa, ale należy pamiętać, że do zaadaptowania pozostało ponad 40 rozdziałów mangi, co może stanowić pewną trudność, aby zmieścić to w dwóch pełnometrażowych filmach mając na uwadze to, że w Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle pokrywa fabułę z 17 chapterów.

Studio i dystrybutor mogą pójść sprawdzoną ścieżką Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Mugen Train, który najpierw trafił do kin w 2020 roku, a następnie stworzono z niego cały 2. sezon serialu Miecz zabójcy demonów – Kimetsu no Yaiba. Połowę serii zajmowała historia z filmu, a w drugiej połowie zaadaptowano kolejne wydarzenia (wątek Entertainment District). To też dałoby więcej czasu rysownikom i specjalistom od CGI na dopracowanie wizualnej stronę produkcji, ale wiązałoby się to z opóźnieniem premiery. To oczywiście tylko domysły, dlatego lepiej poczekać na decyzję Aniplex i Ufotable oraz oficjalne ogłoszenia.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle - zdjęcia

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

arrow-left
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
fot. ufotable
arrow-right

Źródło: screenrant.com

Magda Muszyńska
anime kimetsu no yaiba sequel Infinity Castle trylogia demon slayer premiera
Co o tym sądzisz?
placeholder

