Demonic - zwiastun filmu. Demoniczne symulacje

IFC Midnight

Demonic to horror w reżyserii Neill Blomkamp, który wcześniej był odpowiedzialny za takie produkcje jak Dystrykt 9 i Elysium. Film będzie opowiadał o losach młodej kobiety, która odwiedza swoją matkę w ośrodku zwanym Therapol. Okazuje się, że nie jest z nią dobrze, ponieważ wpadła w morderczy szał i od tej pory jest zamknięta we własnych myślach. Carly będzie musiała zdecydować się na symulację, która będzie miała pomóc lekarzom zrozumieć, co wtedy dokładnie zaszło i dlaczego posunęła się do takiej zbrodni. Tylko co się stanie, gdy bohaterka zacznie widzieć demony poza sesjami w ośrodku?

Demonic - zwiastun filmu.

Film został nakręcony w Kanadzie. Produkcja będzie wykorzystywać trójwymiarową technologię kręcenia, która jest w stanie zamienić aktorów w geometryczne obiekty. Ponoć w żadnym filmie fabularnym wcześniej nie była tak często użyta, jak w tym.

W rolę głównej bohaterki wcieli się Carly Pope. W obsadzie zobaczymy też Chrisa Williama Martina i Nathalie Boltt. Demonic - premiera w USA jest zaplanowana na 20 sierpnia 2021 roku.