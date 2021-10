Denis Villeneuve zyskuje nowego fana. Reżyser Teneta chwali Diunę: "Uważam, że to niezwykłe dzieło"

fot. Materiały Prasowe

Twórca Diuny i Blade Runnera 2049, Denis Villeneuve, umocnił się w świadomości wielu ludzi jako mistrz filmowy, jeśli chodzi o widowiskowość na dużym ekranie. Takim mianem określany jest również brytyjski reżyser, Christopher Nolan (Tenet, Mroczny Rycerz, Incepcja).

Zarówno Denis Villeneuve, jak i Christopher Nolan wzięli udział w jednym z odcinków podcastu The Director's Cut, przygotowanym przez Amerykańską Gildię Reżyserów Filmowych. Twórca Diuny wyjaśnił, ile zmian wymagała od niego najnowsza produkcja filmowa. Reżyser podkreślił, że do tej pory jego praca na planie wyglądała zupełnie inaczej.

Po raz pierwszy w życiu zdecydowałem się pracować z więcej niż jedną jednostką, ponieważ w przeciwnym razie nie byłoby mnie tu dzisiaj. Było to zbyt wiele pracy w zbyt krótkim czasie. Nauczyłem się, jak kierować wieloma jednostkami. To nie jest najlepszy sposób pracy. Uwielbiam pracować z jedną kamerą i jednym statywem, ale nie miałem wyboru, musiałem to zrobić w ten sposób.

W trakcie rozmowy Villeneuve pozdrowił Rogera Deakinsa, który pracował jako operator przy Blade Runner 2049. Reżyser wspomniał, że to właśnie dzięki niemu poszerzył swoją wiedzę w tematyce efektów wizualnych.

Wszystko sprowadza się do odpowiedniego oświetlenia. Miałem mistrzowski wykład z Rogerem na temat tego, jak oświetlić ujęcie, tworząc Blade Runnera. Spędziłem cały rok, słuchając go przy każdym ujęciu i to ogromnie pomogło mi w kierowaniu tutejszą ekipą.

Do całej dyskusji wtrącił się Christopher Nolan, który skomplementował twórczość Denisa Villeneuve'a.

Uważam, że Blade Runner 2049 był bardzo udanym filmem i niesamowitym dziełem.

Brytyjski reżyser nie szczędził pochwał związanych z sukcesem filmu Diuna, sugerując że "wprowadza zupełnie nowe pokolenie fanów."

Myślę, że ten film wprowadzi zupełnie nowe pokolenie fanów do Diuny. Ci, którzy jej nie widzieli/nie czytali, może teraz sięgną po książkę. Uważam, że to niezwykłe dzieło. Miałem ten luksus obejrzenia filmu już kilka razy. Za każdym razem, gdy go oglądam, odkrywam nowe rzeczy, nowe szczegóły i myślę, że sposób, w jaki jest zrobiony (absolutnie na duży ekran) sprawia, że to prawdziwa przyjemność i prawdziwy prezent dla fanów filmu na całym świecie.