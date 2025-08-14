Reklama
Landman: Negocjator - wiemy, kiedy będzie 2. sezon. Data premiery światowej

Już jesienią ponownie zobaczymy Billy'ego Boba Thorntona w roli nieustraszonego Tommy'ego Norrisa. Platforma Paramount+ podała datę premiery 2. sezonu Landman: Negocjator​.
Już jesienią ponownie zobaczymy Billy'ego Boba Thorntona w roli nieustraszonego Tommy'ego Norrisa. Platforma Paramount+ podała datę premiery 2. sezonu Landman: Negocjator​.
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  2. sezon 
landman: negocjator Landman premiera
Landman: Negocjator fot. Paramount+ // SkyShowtime
Paramount+ ogłosił, że Landman: Negocjator, który jest współczesną opowieścią o poszukiwaniu szczęścia w świecie platform wiertniczych, powróci z 2. sezonem 16 listopada. Jeszcze nie wiadomo, kiedy zadebiutuje na polskiej platformie SkyShowtime.

W nowej odsłonie serialu od Taylora Sheridana do swojej roli powróci Billy Bob Thornton, który zdobył za nią nominację do Złotego Globu w kategorii Najlepszy aktor w serialu dramatycznym. Ponadto ponownie zobaczymy Demi Moore, Andy'ego Garcię i Ali Larter. Do obsady w nowej serii dołączyli: Sam Elliott w nieujawnionej roli oraz Stefania Spampinato jako żona postaci Garcii. 

Przypomnijmy, że Landman: Negocjator jest oparty na podcaście Boomtown. Pomimo że serial nie został wyróżniony żadną nominacją do tegorocznych nagród Emmy to cieszył się dużą popularnością na platformie Paramount+. Pierwszy odcinek obejrzało aż 35 mln widzów, ustanawiając rekord na platformie.  

Landman: Negocjator - zdjęcia z 1. sezonu

Landman: Negocjator

arrow-left
Landman: Negocjator
fot. Emerson Miller/Paramount+
arrow-right

Landman: Negocjator - fabuła

W wyrosłych na gospodarczym boomie w Teksasie miasteczkach robotnicy i milionerzy pragną zbić fortunę na wydobyciu ropy.

Czytaj więcej: Nowy Bond - absolutnie zaskakujący kandydat do roli. Ma 37 lat i rude włosy

Źródło: Deadline

