Landman: Negocjator - wiemy, kiedy będzie 2. sezon. Data premiery światowej
Już jesienią ponownie zobaczymy Billy'ego Boba Thorntona w roli nieustraszonego Tommy'ego Norrisa. Platforma Paramount+ podała datę premiery 2. sezonu Landman: Negocjator.
Paramount+ ogłosił, że Landman: Negocjator, który jest współczesną opowieścią o poszukiwaniu szczęścia w świecie platform wiertniczych, powróci z 2. sezonem 16 listopada. Jeszcze nie wiadomo, kiedy zadebiutuje na polskiej platformie SkyShowtime.
W nowej odsłonie serialu od Taylora Sheridana do swojej roli powróci Billy Bob Thornton, który zdobył za nią nominację do Złotego Globu w kategorii Najlepszy aktor w serialu dramatycznym. Ponadto ponownie zobaczymy Demi Moore, Andy'ego Garcię i Ali Larter. Do obsady w nowej serii dołączyli: Sam Elliott w nieujawnionej roli oraz Stefania Spampinato jako żona postaci Garcii.
Przypomnijmy, że Landman: Negocjator jest oparty na podcaście Boomtown. Pomimo że serial nie został wyróżniony żadną nominacją do tegorocznych nagród Emmy to cieszył się dużą popularnością na platformie Paramount+. Pierwszy odcinek obejrzało aż 35 mln widzów, ustanawiając rekord na platformie.
Landman: Negocjator - zdjęcia z 1. sezonu
Landman: Negocjator - fabuła
W wyrosłych na gospodarczym boomie w Teksasie miasteczkach robotnicy i milionerzy pragną zbić fortunę na wydobyciu ropy.
Źródło: Deadline
