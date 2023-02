Elden Ring okazało się wielkim sukcesem. Bandai Namco pochwaliło się wynikiem sprzedaży

fot. Bandai Namco

Firma Bandai Namco ujawniła liczbę sprzedanych egzemplarzy gry Elden Ring. Okazuje się, że ubiegłoroczna produkcja studia From Software okazała się wielkim hitem nie tylko jeśli chodzi o przyjęcie w mediach, bo i jej sprzedaż nie zawiodła i to świetnie oceniane RPG akcji trafiło do ponad 20 milionów odbiorców. Wynik ten robi jeszcze większe wrażenie, gdy weźmie się pod uwagę, że mowa tutaj o produkcji cechującej się wysokim poziomem trudności, który może odrzucić wielu odbiorców.

Elden Ring zadebiutowało 25 lutego 2022 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X. Gra spotkała się z uznaniem krytyków, którzy chwalili wymagającą i satysfakcjonującą rozgrywkę, ogromny, pełen sekretów i przeciwników świat, a także ciekawą i rozbudowaną historię. W grudniu zadebiutowało darmowe DLC zatytułowane Colosseum, które wprowadziło areny do rozgrywek PvP.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat Elden Ring, to odsyłamy Was do naszej recenzji tego tytułu.